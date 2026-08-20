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DESECI RANJENIH

VIDEO Žestoki napadi na Kijev ubili najmanje petero ljudi

Piše HINA,
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VIDEO Žestoki napadi na Kijev ubili najmanje petero ljudi
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Ruski balistički projektili pogodili su Kijev pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, a još barem 23 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

Ruski balistički projektili ubili su najmanje tri osobe, a još barem 23 ih je ozlijeđeno u Kijevu rano u četvrtak, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko, a dijelovi ukrajinske prijestolnice ostali su bez električne energije, objavio je Reuters. 

Ruski balistički projektili pogodili su Kijev pri čemu je poginulo najmanje pet osoba, a još barem 23 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu.

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Napad na Kijev VIDEO
Napad na Kijev | Video: Reuters

Požar je izbio nakon što je Rusija napala gornje katove deveterokatne stambene zgrade, rekao je Kličko, dodajući da su na drugoj lokaciji ljudi ostali zarobljeni nakon što je Moskva pogodila nestambene i stambene objekte, skladišta i dječju bolnicu.

Reutersov svjedok izvijestio je da je čuo više od deset eksplozija.

U području oko ukrajinske prijestolnice poginula je još jedna osoba, objavio je zasebno lokalni dužnosnik na Telegramu.

Rusija i Ukrajina svakodnevno razmjenjuju napade nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022., a diplomatski napori u kojima sudjeluju Sjedinjene Države i Europa dosad nisu uspjeli dovesti do trajnog prekida vatre.

Ukrajina je američkim pregovaračima Steveu Witkoffu i Jaredu Kushneru predala prijedloge za plan okončanja rata, rekao je ovog mjeseca predsjednik Volodimir Zelenski.

Witkoff i Kushner posljednji su put bili u Moskvi u siječnju, a Kijev još nisu posjetili.

Rusija nije primila konkretne prijedloge za moguće nove sastanke s američkim pregovaračima, izjavila je za list Izvestija glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, dodajući da bi Moskva bila spremna organizirati sastanak u kratkom roku.

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