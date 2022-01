Muškarac (54) koji je ozlijeđen u sudaru s vlakom u Donjem Kućanu imao je 1,78 promila alkohola i nije koristio pojas dok je vozio kombi u ponedjeljak poslijepodne, izvijestila je varaždinska policija.

On je oko 13.45 sati došao do prijelaza preko pruge, gdje nema rampe ni uređaja za davanje znakova kojima se najavljuje približavanje vlaka. Započeo je prelaziti prugu bez da se zaustavio i uvjerio se da to može učiniti na siguran način.

U kombi je tad udario teretni vlak koji je prometovao na relaciji Varaždin - Koprivnica. Vlak je osobno vozilo silinom udara gurao nakon čega se nedaleko zaustavio.

Vozač teretnog kombi vozila je zadobio ozljede, te mu je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a ozljede će mu se okvalificirati naknadno.