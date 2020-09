Vijećnik udario pješakinju: 'Nije obratio dužnu pažnju, a žena je prelazila cestu izvan pješačkog'

<p>Istarska policija u utorak je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je poginula pješakinja u Puli, a koju je skrivio poznati istarski političar Josip Anton Rupnik (82), inače županijski vijećnik i čelnik stranke Zeleni savez.</p><p>Podsjetimo, u prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 15.35 sati u Puli, jedna je osoba smrtno stradala. Nesreća se dogodila kada je 82-godišnjak upravljao automobilom Hyundai, pulske registarske oznake, kolnikom Stankovićeve ulice.</p><p>'Dolaskom na raskrižje s Ulicom Rimske Centurijacije, vozač nije obratio dužnu pažnju na pješake koji su već stupili na kolnik te je prednjim dijelom automobila naletio na 69-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik izvan obilježenog pješačkog prijelaza. Od siline udarca žena je pala na kolnik i preminula na mjestu događaja. Tijelo preminule prevezeno je na Odjel patologije pulske bolnice radi obavljanja obdukcije', objavila je policija. </p><p>Protiv vozača automobila se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu u redovnom postupku.</p><h2>Vijećnik sudjelovao u nesreći: 'Skrenuo sam, ali bilo je kasno. Razbijen mi je vjetrobran...'</h2><p>Županijski vijećnik i čelnik stranke Zeleni savez <strong>Josip Anton Rupnik</strong> (82) potvrdio nam je kako u ponedjeljak oko 15.40 sati u Puli sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginula žena. Do nesreće je došlo u Stankovićevoj ulici kod Osnovne škole Kaštanjer.</p><p>Ispričao nam je svoju verziju priče.</p><p>- Vozio sam se i prometna nesreća se dogodila 20-ak metara od pješačkog prijelaza. Nisam vozio brzo jer je tu blizu škola i raskrižje. Nisam ništa pio jer sam ja najveći borac protiv alkohola. Skrenuo sam naglo ulijevo, ali bilo je kasno. Razbijen mi je vjetrobran i retrovizor. Tu je bio i jedan policajac te jedan susjed koji je sve vidio. Policija je ispitala sve svjedoke. Privremeno su mi uzeli auto dok traje očevid - rekao nam je Rupnik.</p><p>Podsjetimo, ranije nam je <strong>Nataša Vitasović</strong> iz istarske policije rekla kako je vozač Hyundaijem naletio na ženu u šezdesetim godinama. Kako je do nesreće došlo, tek se treba utvrditi očevidom.</p><p>Puljanka kojoj poslovni prostor gleda upravo na tu ulicu gdje je došlo do nesreće rekla nam je kako usprkos ograničenju od 40 kilometara na sat vozači često jure tim dijelom.</p><p>- Radim odmah pored mjesta nesreće, ali nisam ništa čula. Nikakvo kočenje vozila, samo sam u jednom trenutku vidjela da je promet tim dijelom zaustavljen te je projurila Hitna pomoć. Tada sam znala da je nešto grozno. Znam da su neki stanari koji žive u blizini i veljači pisali Gradu da je na toj cesti nužno staviti ležeće policajce upravo zbog ovakvih tragedija. Pa tu se svako malo dogodi prometna nesreća s materijalnom štetom a ovoga puta poginula je žena - rekla je Puljanka.</p><p><strong>A tko je Josip Anton Rupnik? </strong></p><p>Predsjednik je udruge Ekop-Istra koja se bavi ekološkom poljoprivredom i eko-agroturizmom. Također je i predsjednik političke stranke Zeleni savez. Uz to je i vijećnik u istarskoj županijskoj skupštini i član vladajuće koalicije. 24sata su ranije pisala o n<a href="https://www.24sata.hr/news/dobiva-novac-za-eko-akcije-pa-njime-ureduje-stranacke-prostorije-698896">jegovoj udruzi koja godinama dobiva stotine tisuća namjenskih kuna od županije</a> u čijoj skupštini on sjedi. A taj novac se, između ostalog, uredno troši na sređivanje prostorija njegove stranke koji se nalaze na istoj adresi kao i udruga.</p><p>U svibnju ove godine, od istarske županije udruga Ekop-Istra dobila je sto tisuća kuna za "ekološku proizvodnju hrane, eko-agroturizam, eko-turizam i zaštitu okoliša i prirode". Prošla godina je bila još izdašnija. Za iste projekte, udruga je dobila 185 tisuća kuna. Nije ni 2018. bila loša. Tada su, također za iste projekte, dobili 135 tisuća kuna. </p><p> </p>