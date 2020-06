Dobiva novac za eko akcije pa njime uređuje stranačke prostorije

Ovo je priča o istarskom političaru i predsjedniku ekološke udruge. Njegova udruga ima istu adresu kao i njegova stranka. Dobiva ogroman novac od županije

<p>Jeste li čuli za Josipa Antona Rupnika? Za istarskog političara koji je uspio spojiti ekologiju, novac poreznih obveznika i dekoracije stranačkih interijera? Pročitajte.</p><p>Josip Anton je predsjednik udruge Ekop-Istra koja se bavi ekološkom poljoprivredom i eko-agroturizmom. Također je i predsjednik političke stranke Zeleni savez. Uz to je i vijećnik u istarskoj županijskoj skupštini i član vladajuće koalicije. Sad ide zabavni dio. </p><p>Josip Antonova udruga godinama dobiva stotine tisuća namjenskih kuna od županije u čijoj skupštini on sjedi. A taj novac se, između ostalog, uredno troši na sređivanje prostorija njegove stranke koji se nalaze na istoj adresi kao i udruga. On nam je potvrdio ove informacije.</p><p>U svibnju ove godine, od istarske županije udruga Ekop-Istra dobila je sto tisuća kuna za "ekološku proizvodnju hrane, eko-agroturizam, eko-turizam i zaštitu okoliša i prirode". Prošla godina je bila još izdašnija. Za iste projekte, udruga je dobila 185 tisuća kuna. Nije ni 2018. bila loša. Tada su, također za iste projekte, dobili 135 tisuća kuna. I tako dalje, i tako dalje.</p><h2>"Imam samo troškove"</h2><p>Sam Josip Anton financira se iz sljedećih izvora: Dobije 700 kuna kao vijećnik za svaku sjednicu županijske skupštine. Dobije i 300 kuna za putne troškove. Onda dobije i 500 kuna po sjednici županijskog odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstva. Ima i tisuću kuna mjesečno jer je počasni predsjednik nadzornog odbora pulskog pogrebnog poduzeća. </p><p>- Imamo samo troškove, nemamo druge prihode. Ja sam cijeli dan na poslu i za to ne primam plaću - zavapio je Josip Anton kad smo ga nazvali.</p><p>Zanimali su nas rezultati financiranja njegove udruge. Ona nema stranicu na internetu, predsjednik ne zna točno koliko ima članova, a nije mu problem ni priznati da je nenamjenski trošio novac na uređivanje stranačke prostorije koja paralelno funkcionira i kao sjedište udruge. I još kaže da neće imati dovoljno novca do kraja godine.</p><p>- Dobili smo prostor od Grada na korištenje. Bio je jako loš, pod nije vrijedio, zidovi su padali. Bilo je jako hladno, strop je bio visok, to troši puno energije. Dio novca smo izdvojili da bi to polako uređivali te da bi te prostorije izgledale drugačije, kulturnije. Da, sređivali smo prostorije od sredstava koje smo dobili od županije. Završili smo lani taj dio. Da, paralelno ih koristi Ekop-Istra i Zeleni savez - iskren je bio Josip Anton. Doduše, nije nam znao kazati koliku naknadnu plaćaju Gradu Puli za korištenje prostorija.</p><p>- Mi smo kao udruga dobili taj prostor na osam ili više godina nakon što se iselio SDP. Za sve udruge imaju jednaku tarifu, ne znam sada točno. Ima tu više stavaka, naknada za vodu... Ne možeš točno pamtiti - neodređen je Rupnik. </p><p>Dio novca, kaže nam, odlazi na plaćanje ostalih troškova.</p><p>- Imamo jednog tajnika, on ima plaću. Moramo podmiriti troškove kao tvrtka za grad, moramo platiti kuću koja se bavi našim financijama, moramo platiti telefonske i kompjuterske troškove, struju, vodu... Nakupe se tijekom godine - pojašnjava šef stranke i udruge.</p><p>A stranica na internetu?</p><p>- Imamo od stranke web stranicu. Platili smo je jednoj tvrtki koja to radi, dvije godine su je spremali, ali kažu da su bili bolesni, da nisu mogli - otkriva nam Rupnik. </p><p>Nije siguran koliko udruga ima članova. Kaže da su 1997. imali njih 150, ali da ih je dosta otišlo u jednu drugu eko udrugu. Kako kaže, nitko nije tražio ispisnicu pa su formalno još svi upisani.</p><h2>Neće biti novca do kraja godine</h2><p>Upitali smo ga kako komentira činjenicu da kao županijski vijećnik u vladajućoj koaliciji dobiva sredstva za udrugu. Ima li tu što sporno, zanima nas.</p><p>- Ne glasamo mi uopće na skupštini. Mi budžet izglasavamo na nivou županije. Ne piše tu na što će ići. A onda se aktima župana dodjeljuje dalje. Svaki odjel daje prijedlog na što će utrošiti sredstva i onda župan odlučuje, a skupština prihvaća - objašnjava nam Josip Anton. </p><p>Nažalost, čini se kako neće biti dovoljno novca.</p><p>- Ne možemo pokriti troškove do kraja godine za ostale aktivnosti. Naša udruga je prva eko udruga formirana u Hrvatskoj. Iza nje je stajalo poglavarstvo i skupština županije. Imali smo potpuno nove programe. Do 2013. nismo dobili sredstva od županije, tek od tada nas financira županija. A sad, je li itko pita ove druge udruge na što oni troše? - zapitao se Rupnik i za kraj nam otkrio čime se bave ove godine.</p><p>- Sada radimo na realizaciji programa "Eko ide u školu". Želimo da škole i vrtići imaju mogućnost da imaju zemlju i da djeca sade i proizvode eko hranu. I onda da mogu utjecati na svoje obitelji da nabavljaju i kupuju eko hranu - objasnio nam je Josip Anton Rupnik.</p>