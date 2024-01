Miška je sama lutala gotovo dva mjeseca: 'Čini se da je trudna, ima zaobljen trbuh'

Miška, mačka serval koja je od prije nekoliko dana stanovnik azila i oporavilišta za divlje i egzotične životinje u Ruščici kod Slavonskog Broda izgleda da je trudna.

– Mačka je iz legalnog uzgoja na svijet došla 2017. godine u uzgajalištu u Švicarskoj. Uredno je s papirima prodana u Njemačku. E sada tu vam ima jedna mala zavrzlama. Serval je prodan jednoj ženi koja je imala istovremeno prebivalište u Njemačkoj i u Hrvatskoj, točnije u Opatiji. Njoj se na društvenim mrežama gubi trag 2018. godine, profili su joj još uvijek aktivni ali nema nikakvih objava. Zadnje objave su s našim servalom, Ono što je ružna strana te priče je da je ona bila kažnjena u Njemačkoj zbog trgovine certifikatima zaštićenih vrsta životinja i ona je nakon sudske presude kako pišu Njemačke novine vratila se u Rusiju odakle i potiče. Osim problema u Njemačkoj doznali smo da vlasnica servala ima i nekih problema oko plaćanja poreza za prodanu nekretninu u Hrvatskoj. S obzirom da ne možemo utvrditi odakle je serval pobjegao, pretpostavka je da je mačka bila kod nekoga u Hrvatskoj na skrbi. Moja je pretpostavka da ona ljudima nije ostavila dokumente i da se oni iz nekog straha ne javljaju. Mačka će ostati na trajnoj skrbi u Ruščici kod gospodina Mirka Mileca. Koristim ovu priliku da se zahvalim kolegama sa Fakulteta u Švicarskoj, Marinku i Kristini i Natali u Njemačkoj koji su nam pomogli da dođemo do informaciji o servalu koji je pronađen u Gorskom Kotaru. Maca je sada tu i koliko ste mogli vidjeti njoj je jako dobro, mislim da je jako malo mjesta gdje bi se ovako mogla zbrinuti – rekao je Branimir Reindl, doktor veterinarske medicine iz Zagreba.

Kako doznajemo mačka je lutala najvjerojatnije dva mjeseca prije nego je uočena u Gorskom Kotaru.

– Sve donedavno vremenski uvjeti su bili takvi da se ona nesmetano mogla hraniti, uglavnom pticama i glodavcima, a od sada ima kudikamo bolje uvijete – rekao je Reindl.

Po njemu, a i mišljenju njegovih kolega koji su vidjeli servala, moguće je da je trudna.

– Vidi se da ima zaobljen i spušten trbuh, možda je to zbog pretilosti i godina, jer ipak stara je sedam godina. No, s obzirom da ona kratko nosi mladunce, pretpostavljamo ako je trudna i da je to na polovici, te da bi okot mogli vidjeti za mjesec dana. Bilo je prijedloga da se to utvrdi ultrazvukom u tom slučaju bi je trebali uspavati, a to uvijek nosi i neke opasnosti, tako da smo odlučili da ostane ovako pa ćemo vidjeti hoće li gospodin Milec biti kum ili neće - rekao je Branimir Reindl, jako zadovoljan ponašanjem servala kao i uvjetima u kojima je mačka smještena. Saznajemo da se Miška mnoga pariti s domaćom mačkom pa čak i risom kojeg za sada u šumama Gorskog Kotara ima u zadovoljavajućem broju.

– To mi je prvi serval u ZOO, ali nije prva životinja, iza mene je jako puno iskustva, mački ćemo osigurati sve potrebno, ništa joj ne smije nedostajati, zahvaljujući našim sponzorima poput Vindije, imati će mesa u izobilju – rekao je Milec.