Detalji prometne u Kaštelima: Poginuo motociklist (19). Vozačka mu je bila ukinuta...

Poznati su detalji strašne prometne nesreće u Kaštelima, na cesti dr. Franje Tuđmana, u kojoj je u prvim satima subote poginuo 19-godišnji motociklist. Putnik kojeg je prevozio teško je ozlijeđen...

Policija je nakon obavljenog očevida objavila okolnosti sudara motocikla i osobnog automobila, kojim je također upravljao 19-godišnjak.

"Prema policijskom priopćenju, vozač automobila skretao je ulijevo kada je u lijevu bočnu stranu njegova vozila prednjim dijelom udario motocikl. Motociklist je prethodno pretjecao automobil na dijelu kolnika na kojem je pretjecanje dopušteno, krećući se dijelom kolnika namijenjenim vozilima iz suprotnog smjera", piše Dalmacija Danas.

Vozač motocikla smrtno je stradao na mjestu događaja. Putnik na motociklu zadobio je teške tjelesne ozljede te je zadržan na bolničkom liječenju.

- Policija je izvijestila i da je poginuli 19-godišnjak u trenutku nesreće upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima bilo koje kategorije, odnosno u razdoblju u kojem mu je vozačka dozvola bila ukinuta. Prema navodima policije, riječ je o razdoblju od veljače 2025. do veljače 2027. godine, piše DD.