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UŽAS

Stravičan sudar auta i motora u Kaštel Štafiliću! Jedan mrtav

Piše Veronika Miloševski,
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Stravičan sudar auta i motora u Kaštel Štafiliću! Jedan mrtav
Foto: 24sata
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U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, dok je jedna osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Na mjestu događaja obavljen je očevid

Jedna osoba je poginula noćas u 01,24 sata u prometnoj nesreći u Kaštel Štafiliću, na kolniku ulice Cesta dr. Franje Tuđmana, javila je policija. Do nesreće se dogodilo kada su se sudarili auto i motocikl.

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U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, dok je jedna osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Na mjestu događaja obavljen je očevid, kojim je rukovodila zamjenica Županijske državne odvjetnice.  

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Komentari 3
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