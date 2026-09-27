Stravičan sudar auta i motora u Kaštel Štafiliću! Jedan mrtav

Jedna osoba je poginula noćas u 01,24 sata u prometnoj nesreći u Kaštel Štafiliću, na kolniku ulice Cesta dr. Franje Tuđmana, javila je policija. Do nesreće se dogodilo kada su se sudarili auto i motocikl.

U prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, dok je jedna osoba prevezena na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Na mjestu događaja obavljen je očevid, kojim je rukovodila zamjenica Županijske državne odvjetnice.