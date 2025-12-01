Tijelo nesretne osobe odvezli su na Zavod na sudsku medicinu. U tijeku je kriminalističko istraživanje
ZAVRŠILI OČEVID
Detalji strave u Sesvetama: Muškarac oštrim predmetnom usmrtio člana obitelji (85)
Policija je dovršila očevid u Sesvetama nakon što je u nedjelju oko 15 sati u stanu 66-godišnjak oštrim predmetom usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.
- Osumnjičeni je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - navodi policija.
Tijelo nesretne osobe odvezli su na Zavod na sudsku medicinu. U tijeku je kriminalističko istraživanje.
