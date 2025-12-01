Obavijesti

News

ZAVRŠILI OČEVID

Detalji strave u Sesvetama: Muškarac oštrim predmetnom usmrtio člana obitelji (85)

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji strave u Sesvetama: Muškarac oštrim predmetnom usmrtio člana obitelji (85)
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Tijelo nesretne osobe odvezli su na Zavod na sudsku medicinu. U tijeku je kriminalističko istraživanje

Policija je dovršila očevid u Sesvetama nakon što je u nedjelju oko 15 sati u stanu 66-godišnjak oštrim predmetom usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.

- Osumnjičeni je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - navodi policija.

Tijelo nesretne osobe odvezli su na Zavod na sudsku medicinu. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

