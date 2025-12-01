UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je

Muškarac je preminuo splitskoj bolnici preminuo nakon što je, prema policijskom priopćenju, tijekom postupanja pokušao sakriti i progutati drogu. Incident je započeo oko ponoći, kada su policijski službenici pozvani da pruže potporu carinskim djelatnicima Mobilne jedinice Split.

Policija je zaustavili vozača i zatražili policiju zbog potrebe alkotestiranja. Policajci su utvrdili da je vozač vozio pod s 0,67 promila alkohola, a odbio je preliminarno testiranje na droge. Dobrovoljno je predao dva smotuljka s manjom količinom marihuane i hašiša.

U policijskoj postaji policijski službenici su pokušavali s muškarcem obaviti razgovor, ali s obzirom na to da je isti odbijao razgovarati i na neka pitanja davao kratke i nerazgovijetne odgovore, posumnjali su da ima nešto u ustima. Na traženje da ispljune to što ima u ustima, odbio je ispljunuti i nastavio je žvakati nepoznati predmet.

- S obzirom na to da je postojala realna opasnost da će ugroziti svoje zdravlje i život i kako bi izbjegli gušenje osobe, policijski službenici poduzeli sve kako bi muškarac ispljunuo predmet koji je držao u ustima. Iz usta mu je izvađena manja količina bijele materije za koju je utvrđeno da se radi o drogi. Tijekom postupanja jedan policijski službenik je lakše ozlijeđen jer ga je tijekom pokušaja da mu iz usta izvadi predmet muškarac ugrizao - priopćili su iz policije.

Muškarac je u odmah odveden na pružanje liječničke pomoći u bolnicu gdje je, s obzirom na sumnju da je progutao drogu, otpočela adekvatna medicinska terapija i zadržan je u bolnici. Jutros oko 3 sata zaprimili smo informaciju da je muškarac u bolnici preminuo. O događaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo koje je naložilo da se obavi obdukcija.

O slučaju je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo, koje je naložilo obdukciju radi utvrđivanja točnog uzroka smrti.