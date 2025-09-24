Obavijesti

Detalji strave u Sl. Brodu: Uz ubojicu uhitili su još ljudi!

Detalji strave u Sl. Brodu: Uz ubojicu uhitili su još ljudi!
U tijeku je kriminalističko istraživanje te se utvrđuju važne činjenice i okolnosti događaja

Strašno ubojstvo potreslo je naselje Šušnjevac kod Slavonskog Broda u utorak navečer, a mještani su uznemireni jer se kod njih takvo što nije događalo. Dvostruko mlađi muškarac ubio je drugog muškarca, Zorana Grgića (61), iz pištolja. Ubojica je izašao iz svog auta i prišao autu u kojem je bio ubijeni, a kroz vrata auta u Zorana je ispalio nekoliko metaka. Iako su ga djelatnici hitne pomoći pokušali reanimirati, nije uspjelo.

Policija je za 24sata tada potvrdila da su ubojicu pronašli i da je pod njihovim nadzorom. Inače, ubijeni je bio član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, koje djeluje pri Hrvatskom saboru.

Policija je objavila detalje ovog strašnog događaja.

Muškarac (61) naknadno je preminuo od ozljeda koje je zadobio iz pištolja u utorak oko 18 sati na području Šušnjevca. Brzom intervencijom policije pronašli su i uhitili muškarca (33), a zatim su uhitili još dvije osobe (25 i 39), piše brodsko-posavska policija. 

SUĐENJE ZATVORENO ZA JAVNOST FOTO Lanci i lisice. Ovako su ubojicu iz Prečkog doveli na sud
U tijeku je kriminalističko istraživanje te se utvrđuju važne činjenice i okolnosti događaja.

Neslužbeno, doznajemo da su se ubojica i ubijeni družili cijeli dan na izletištu Ljeskove vode i navodno je s njima bio otac muškaraca koji je počinio ubojstvo.

