Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu

U Šušnjevcima kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne ubijen je muškarac star oko 60 godina. Ubio ga je dvostruko mlađi muškarac. Počinitelj je poznat policiji i trenutno je u bijegu. Neslužbeno, doznajemo da su se ubojica i ubijeni družili cijeli dan na izletištu Ljeskove vode i navodno je s njima bio otac muškaraca koji je počinio ubojstvo.

- Čuo sam da je muškarac koji je sada u bijegu prestigao automobil ubijenog i zapriječio mu put. Izašao je iz svog vozila i prišao automobilu kojeg je vozio ubijeni. Izvadio je pištolj i kroz staklo na vozačevim vratima u nesretnog muškarca ispalio nekoliko hitaca. Zatim je sjeo u automobil, okrenuo se i pobjegao je u smjeru odakle je došao - rekao je jedan od mještana Šušnjevaca.

- Sjedila sam u dvorištu kada su se čuli pucnjevi, kada sam izašla na kapiju vidjela sam automobil da stoji na cesti i nekoga kako sjedi za upravljačem, auto bio na sredini ceste. Onda su izašli i drugi susjedi, netko je pozvao Hitnu pomoć i policiju - rekla je žena iz Šušnjevaca. Mještani su uznemireni, jer takvo što se nikada kod njih nije dogodilo. Ekipa Hitne pomoći čim je stigla na mjesto događaja započela je sa reanimacijom izrešetanog muškarca, no, nažalost on je preminuo.

O svemu se oglasila i policija:

- Danas oko 18.00 sati na području općine Bukovlje došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba ozlijeđena, a potom je od zadobivenih ozljeda preminula. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i krim. istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja - naveli su u policiji. Očevid će obaviti Mira Baričević, zamjenica Županijske državne odvjetnice Slavonski Brod uz asistenciju policije koja intenzivno traga za počiniteljem ubojstva. Prema posljednjim informacijama navodno je Zoran Grgić iz Slavonskog Broda. On je bio član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, koje djeluje pri Hrvatskom saboru.

Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u razdoblju od 2003. do 2016. godine na prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika. U sklopu svog rada u tom vijeću, bavio se nadzorom rada obavještajnih službi.