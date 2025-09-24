Obavijesti

FOTO Lanci i lisice. Ovako su ubojicu iz Prečkog doveli na sud

Ubojica iz Prečkog doveden je jutros u lisicama i lancima na nogama na Županijski sud u Zagrebu na početak suđenja za 55 kaznenih djela među kojima su i ubojstvo djeteta i tri pokušaja ubojstva. Doveden je pod jakim osiguranjem. Na raspravu su došli i dio roditelja i odvjetnici oštećenih.
Sudsko vijeće je odlučilo da se sa suđenja u cijelosti isključuje javnost zbog zaštite 54 žrtve izuzetno niske kronološke dobi, kako ne bi imali dodatne posljedice za psihofizički razvoj. | Foto: Marko Lukunić/pixsell

