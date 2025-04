Detalji suđenja monstrumu iz Daruvara: 'Rekao je da ima za mene nešto pa izvadio pištolj'

Stigla nam je dojava o pucnjavi i odmah smo se uputili na teren. Dvojica kolega otišla su u kafić, a ja sam vidio ranjenog muškarca kako izlazi iz obližnje papirnice. Rekao nam je da se pucalo u domu i da ima ranjenih. Moji kolege su u kafiću uhitile Pahokija, na stolu u separeu bio je pištolj, započeo je svoje svjedočenje jedan od policajaca na nastavku suđenja Krešimiru Pahokiju na Županijskom sudu u Bjelovaru. Podsjetimo, pomahnitali Pahoki, inače umirovljeni vojni policajac, 22. srpnja je upao u daruvarski Dom za starije i nemoćne. Ubio je šestero ljudi, a još šestero ranio.

U sudnicu se ušao sa štakom. Nije bio vezan. Bez izraza na licu i potpuno hladnokrvno slušao je svjedočenje policajca.

- Ispod terase vidio sam dva tijela. Starija žena bila je u lokvi krvi. Nije davala znakove života. Bila je tu i mlađa muška osoba u uniformi medicinskog tehničara. On je davao znakove života. Otrčao sam potom po djelatnika Hitne - ispričao je policajac, a potom su na klupu za svjedoke sjela još trojica policajaca. Jedan od njih je s kolegom ušao u kafić, gdje su uhitili Pahokija.

- Konobarica nam je rekla da uđemo kroz skladište i da je u kafiću osoba s pištoljem. Imao je maskirne hlače. Viknuo sam mu da baci pištolj, on je rekao da ga je bacio. Kolega mu je naredio da klekne i stavi ruke na leđa te ga uhitio - ispričao je policajac.

Dodao je kako ga je prepoznao jer su mjesec dana ranije imali postupanje prema njemu.

- Kolega ga je pitao: ‘Krešo, što si to napravio?’. On je rekao da je pucao. Na pitanje na koga je pucao, rekao je da je ubio sve ljude tamo - rekao je jedan od policajaca.

Prilikom uhićenja, ispričali su, kod Pahokija su pronašli i nož koji su mu oduzeli.

Nakon policajaca svjedočila je i vlasnica doma Ana Ivandekić. Zatražila je da se Pahokija udalji, što joj je sudac uvažio. Započela je svjedočenje prisjećanjem kako se, prije užasnog događaja, čula telefonski s Pahokijem. Poslala mu je poruku da trebaju riješiti dug i potpisati dokumentaciju. Nazvao ju je i rekao da će sve riješiti, čak je rekao da ide u Australiju.

- Pozvala sam zeta Svena, ne zato što sam mislila da će biti problema, u 12 godina ih nikad nije bilo, nego zato da se uči poslu. Pahoki je došao oko 10 sati i pozvonio, pustili smo ga unutra. On je odmah htio u dom, rekla sam da sjednemo vani. Ponudila sam mu kavu, sok, ništa nije htio. Sestra je donijela račune za lijekove, potpisao je dokumentaciju, doveli su mamu da je vidi. Tad je rekao: ‘Imam i ja nešto za vas’ i izvadio pištolj. Mislila sam da je igračka - rekla je vlasnica doma.

S njima je vani na terasi, ali na klupici u to vrijeme bila i korisnica doma Gizela Vegh.

Pahoki je potom ranio Svena, a Ana ga je odvukla u dom. Vidjeli su i medicinsku sestru te povukli i nju. Otišli su u sobu u kojoj su bile nepokretne korisnice i sakrili se ispod kreveta. Zbog proživljene traume potražila je pomoć psihologa.

- Još ne spavam noću. Sanjam, imam noćne more, sanjam da sam naciljana - rekla je vlasnica.

Traumatičnog dana na klupi za svjedoke prisjetio se i zet vlasnice, Sven, na kojega je Pahoki prvo zapucao.

- Tog dana sam ga prvi put vidio i upoznao. Rukovali smo se i pričekali njegovu majku na terasi. Ona je sjedila preko puta nas. Pogledali su se i nešto se porječkali, on je izvadio kuvertu i bacio preko stola prema Ani. Rekao je: ‘Ovo je za vas’, a onda se okrenuo prema meni, izvadio je pištolj i rekao: ‘Ovo je za tebe’. Čuo sam pucanj i osjetio da me nešto zapeklo. Ustao sam i rekao da makne pištolj. On je zapucao opet - ispričao je Sven koji je u ranjen u prsa, zbog čega je nekoliko dana bio u bolnici.

- Kako se pucnjava nastavila, odlučio sam tražiti pomoć preko ceste. Otvorio sam prozor, potrgao rolete i iskočio. Iza mene je iskočila i medicinska sestra. Sklonili smo se u papirnicu preko puta i rekli gazdi da zove policiju. Kad su došli policajci, izašao sam pred njih te im rekao da je Krešo otišao u kafić i da ima pištolj - dodao je Sven.

Suđenje Pahokiju nastavlja se danas, kad bi trebali ispitati vještaka daktiloskopa, biološkog vještaka, dvoje toksikologa te psihologa i psihijatricu iz bolnice Vrapče koji su radili kombinirano psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje. Pahokijevo iznošenje obrane očekuje se kad se provedu svi dokazi.