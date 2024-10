Detalji sukoba u Dubravi: Pijan provocirao sukob pa pao nakon udarca i umro u kolima Hitne...

Zbog sumnje da je Vjekoslavu T. (57) nanio tešku tjelesnu ozljedu s posljedicom smrti, Željko G. (54) završio je iza rešetaka zatvora u Remetincu. Naime, tužiteljstvo je za njega tražilo određivanje istražnog zatvora kako ne bi mogao utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo, no sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu to je prihvatio samo u odnosu na svjedoke. Tako će Željko ostati u istražnom zatvoru, kako neslužbeno doznajemo, dok se ne ispitaju dva predložena svjedoka, a to bi trebalo biti relativno brzo. Budući da nikad ranije nije dolazio u sukob s zakonom, sudac istrage odbio je zahtjev da mu istražni zatvor odredi i zbog moguće opasnosti od ponavljanja djela. Također, iz onoga što je policija dosad utvrdila sukob je najvjerojatnije izazvao pokojni Vjekoslav, koji je u kobno vrijeme bio alkoholiziran.

Kako neslužbeno doznajemo, na snimkama nadzornih kamera koje je izuzela policija vidi se kako Vjekoslav provocira Željka G. i traži ga da izađe iz kafića. Željko G. je to u početku mirno trpio, no u jednom trenutku je ipak izašao iz kafića. Sumnjiči ga se da je više puta udario Vjekoslava T. šakom, a on je uslijed udaraca pao na tlo. Pri padu je udario glavom i teško se ozlijedio, te je od te ozljede preminuo u kolima Hitne pomoći na putu do bolnice. Policija je vrlo brzo došla po Željka G. na njegovu adresu stanovanja, možda 100-tinjak metara od kafića gdje se sve dogodilo, i uhitila ga te odvela u postaju na kriminalističko istraživanje. Prema neslužbenim informacijama, Željko G. se branio šutnjom.

Podsjetimo, kako je izvijestila zagrebačka policija, u nedjelju oko 20.18 sati u ugostiteljskom objektu na području zagrebačke Dubrave, tad nepoznati počinitelj, uz verbalnu prijetnju fizički je nasrnuo na 57-godišnjaka. Udarao ga je šakama po glavi i srušio ga na pod, a 57-godišnjak se pri padu dodatno ozlijedio.

U kafiću u kojem je sukob izbio nisu željeli razgovarati. Ipak, mještani Senščaka koji poznaju i žrtvu i osumnjičenoga kažu nam da je Vjekoslav debelo provocirao te da je i ranije znao raditi probleme.

- Još dok je kafić imao drugog vlasnika znali su ga konobari znali izbaciti iz lokala jer je radio nered. Što se točno dogodilo u nedjelju, ne znam jer nisam ništa čuo ni vidio - izjavio je jedan od mještana.

Dodaje da je Željko bio taksist, živio je sam u jednoj kući u blizini. Što se tiče Vjekoslava, za njega kažu kako je govorio da je nekad bio instruktor u vojsci te su ga znali viđati u uniformi. Obojica su povremeno znala navratiti u kafić, u kojem su ih konobari znali po nadimku.