Austrijanac po ovoj magluštini pretjecao u Zagorju! Zabio se u drugi auto. Oba vozača mrtva

Dvoje ljudi poginulo je u teškoj prometnoj nesreći kod Selnica, na dionici između Mokrica i Zlatar Bistrice. Još jedna osoba je pritom teško ozlijeđena.

Do nesreće je došlo nakon što je državljanin Austrije (58), s kojim je bila i putnica (36), automobilom pretjecao drugi auto kojim je upravljala (56) godišnja Hrvatica.

- U tom trenutku, iz suprotnog smjera, dolazio je osobni automobil kojim je pravilno, desnom stranom kolnika, upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin. Tom prilikom je došlo do frontalnog sudara prednjih lijevih dijelova automobila, a uslijed siline udara, vozilo kojim je upravljao 53-godišnji hrvatski državljanin odbačeno je van kolnika u odvodni kanal i zaštitnu ogradu i njegovog prevrtanja na krov, dok se vozilo kojim je upravljao 58-godišnji austrijski državljanin, zarotiralo po čitavoj širini kolnika, te je sletjelo van ruba kolnika, niz kosinu, u zaštitnu ogradu - navodi policija.

U nesreći je 36-godišnja putnica vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozlijede i zadržana je na daljnjem liječenju. Od zadobivenih ozljeda poginuli su vozači oba vozila.

Tijela poginulih vozača prevezena su u Zavod za sudsku medicinu u Zagreb.