Obavijesti

News

Komentari 0
JEDAN ČOVJEK OZLIJEĐEN

Detalji tragedije kod Varaždina: Vozač (80) zabio se u auto u suprotnom traku, poginuo je...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Detalji tragedije kod Varaždina: Vozač (80) zabio se u auto u suprotnom traku, poginuo je...
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Na mjesto nesreće izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je konstatirala smrt 80-godišnjaka, dok je 46-godišnjak zbog zadobivenih ozlijeda prevezen u Opću bolnicu Varaždin

Muškarac (80) poginuo je u Vidovcu u ponedjeljak, 15. rujna oko 15.40 sati nakon što je automobilom, iz nepoznatog razloga, prešao u suprotni trak i zabio se u drugi automobil za čijim je volanom bio 46-godišnjak. Kako su priopćili iz PU varaždinske, 80-godišnji vozač se prednjim lijevim dijelom vozila zabio u prednji lijevi dio osobnog automobila kojim je upravljao muškarac (46). Oba su se vozila uslijed udara zanijela po kolniku.

Na mjesto nesreće izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je konstatirala smrt 80-godišnjaka, dok je 46-godišnjak zbog zadobivenih ozlijeda prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu odredio je obdukciju te je tijelo smrtno stradalog muškarca prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin radi utvrđivanja uzroka smrti.

Za vrijeme trajanja očevida, sve do 19.05 sati navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025