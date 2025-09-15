Detalji tragedije kod Varaždina: Vozač (80) zabio se u auto u suprotnom traku, poginuo je...

Muškarac (80) poginuo je u Vidovcu u ponedjeljak, 15. rujna oko 15.40 sati nakon što je automobilom, iz nepoznatog razloga, prešao u suprotni trak i zabio se u drugi automobil za čijim je volanom bio 46-godišnjak. Kako su priopćili iz PU varaždinske, 80-godišnji vozač se prednjim lijevim dijelom vozila zabio u prednji lijevi dio osobnog automobila kojim je upravljao muškarac (46). Oba su se vozila uslijed udara zanijela po kolniku.

Na mjesto nesreće izašla je ekipa Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koja je konstatirala smrt 80-godišnjaka, dok je 46-godišnjak zbog zadobivenih ozlijeda prevezen u Opću bolnicu Varaždin. Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu odredio je obdukciju te je tijelo smrtno stradalog muškarca prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin radi utvrđivanja uzroka smrti.

Za vrijeme trajanja očevida, sve do 19.05 sati navedena dionica ceste bila je zatvorena za sav promet te se isti odvijao obilaznim pravcima.

