IMAO JE KACIGU

Detalji tragedije kraj Osijeka: Motociklist (31) pao i udario u ogradu, na mjestu je poginuo

Piše Marta Divjak,
Detalji tragedije kraj Osijeka: Motociklist (31) pao i udario u ogradu, na mjestu je poginuo
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nažalost, ozljede koje je zadobio bile su kobne te je preminuo na mjestu nesreće

Motociklist (31) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći do koje je došlo u utorak popodne, na nadvožnjaku u Petrijevcima. Nesreća se dogodila oko 17.20 sati, kada je vozač motocikla, unatoč nošenju zaštitne kacige, izgubio kontrolu nad vozilom izlaskom iz zavoja.

Zbog neprilagođene brzine zahvatio je rubnik pješačke staze, nakon čega je pao i glavom udario u stup zaštitne ograde.

OČEVID U TIJEKU Užas kod Osijeka. U izlijetanju s ceste poginuo motociklist (31)
Užas kod Osijeka. U izlijetanju s ceste poginuo motociklist (31)

Nažalost, ozljede koje je zadobio bile su kobne te je preminuo na mjestu nesreće.

TRAŽE OGROMNU Mrtav pijan kroz Garešnicu: Vozač napuhao 4,14 promila!
Mrtav pijan kroz Garešnicu: Vozač napuhao 4,14 promila!

Tijelo stradalog mladića prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će se, prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva, obaviti obdukcija.

