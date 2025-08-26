Obavijesti

News

OČEVID U TIJEKU

Užas kod Osijeka. U izlijetanju s ceste poginuo motociklist (31)

Užas kod Osijeka. U izlijetanju s ceste poginuo motociklist (31)
Foto: Ilustracija, Duško Jaramaz/Pixsell

Do nesreće je došlo na nadvožnjaku Petrijevci, gdje je motociklist izletio s ceste i na mjestu preminuo.

Motociklist (31) poginuo je u utorak oko 17.20 sati u teškoj nesreći u Petrijevcima, izvijestila je osječka policija. Do nesreće je došlo na nadvožnjaku Petrijevci, gdje je motociklist izletio s ceste i na mjestu preminuo.

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja o okolnostima i uzroku nesreće.

