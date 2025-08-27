Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozač proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 1.370 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
Mrtav pijan kroz Garešnicu: Vozač napuhao 4,14 promila!
Garešnička policija u utorak kasno navečer u Graničarskoj ulici kontrolirala je promet te su zaustavili muškarca (39) koji je vozio automobil bosansko-hercegovačkih registarskih tablica.
No, kad su ga alkotestirali, uslijedio je šok. Vozaču su izmjerili čak 4,14 promila alkohola.
Uhitili su ga te priveli u posebne prostorije policije do otrježnjenja te će biti proveden žurni postupak.
Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozač proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 1.370 eura te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
