Detalji ubojstva kod Doboja: 'Oca su mi ubili na spavanju. Sipali su mu otrov i izboli ga...'

Tamara Kulišić kćerka Saše Kulišića iz Doboja koji je brutalno ubijen, a njegovo tijelo pronađeno u šumi kod Doboja, kazala je za Kurir da se nitko nije nadao ovakvom zločinu.

- Sve se dogodilo na spavanju... ta spodoba od žene je sipala mom ocu tablete kako bi ga omamila i on je to popio. Bio je dezorijentiran i taj dečko od 19 godina je mog oca udario tri puta bokserom u glavu i on je izgubio svijest - govori Tamara.

- Sve se dogodilo u kasnim noćnim satima, tada su ga i vezali, odvezli autom u šumu i tamo ubili. Strašno - dodaje.

- Ni u jednom trenutku nitko nije sumnjao da je moj otac ubijen. Kad smo saznali da je tijelo nađeno u šumi i da je u pitanju otac mislili smo da je greška. Ma mislili smo netko je pogriješio, ali smo kasnije doznali da je to nažalost istina - govori Tamara.

- Moj djed je išao potvrditi da se radi o njegovom sinu, tad smo bili sigurni da je to on, ali i dalje ne vjerujemo da se to dogodilo. Obdukcija je potvrdila da su mu lijekovi za omamljivanje stavljani u piće i da je imao tri uboda od noža koje mu je nanijela ta žena. Tijelo mog oca bilo je u neprepoznatljivom stanju - govori.

Kazala je kako je teško opisati kako se osjeća.

- Ne mogu to opisati, osjećam tugu i bijes. Saznanje tko mi je ubio oca i to na kakav način.... ne znam. Ono što 100 posto mogu kazati jest da je motiv bio novac. Koristoljublje i ništa drugo. Taj dečko od 19 godina je dan ranije na svom Instagramu stavio sliku novca i napisao "stigla plaća treba li kome sitno". To je strašno - govori te dodaje da je sahrana njezinog oca danas.