Detalji užasa kod Rugvice: U teškoj prometnoj poginuo je muškarac, ozlijeđeno je i dijete

Zagrebačka policija objavila je detalje velikog lančanog sudara, koji je dojavljen u utorak oko 3.20 sati na području autoceste A3 kraj Rugvice u smjeru Zagreba. Poginuo je 40-godišnjak, ozlijeđeno je petero ljudi, a promet je bio blokiran 10 sati, što zbog očevida i čišćenja, što zbog kilometarskih kolona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Detalji strašnog sudara na A3: BMW je stajao u zaustavnoj traci. Onda je naišla cisterna... | Video: 24sata

Kako navode policajci, sve je počelo kad je u noći vozač (31) cisterne iz BiH, koji je vukao i prikolicu, naletio na automobil zagrebačkih tablica koji je bio zaustavljen u zaustavnom traku. Za njegovim volanom bio je Irac (47). Iako iza sebe nije postavio sigurnosni trokut, vozač kamiona ga je zahvatio jer nije vozio sredinom svog traka.

Auto je nakon udara završio na livadi, a kamion je naletio na zaštitnu ogradu te se prevrnuo. I tad kreće kaos.

- Odmah potom 60-godišnji državljanin Austrije, koji je upravljao automobilom marke Mercedes austrijskih registarskih oznaka, nakon što je prošao prevrnuti skup vozila nije držao potreban razmak. Prednjim dijelom auta naletio je na stražnji dio Mercedesa njemačkih tablica kojim je upravljao 32-godišnji državljanin Njemačke. On je tad bio usporavao zbog nezgode - napisali su iz policije.

Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U isto vrijeme, njima s lijeve strane 40-godišnjak je vozio Volvo zagrebačkih tablica. Niti on nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i osobinama ceste, vidljivosti te situaciji u prometu. Autom je udario u prevrnuti dio kamiona.

- Od tog naleta došlo je do rotacije Volva u desnu prometnu traku, gdje je na stražnji lijevi bočni dio tog vozila potom prednjim lijevim dijelom naletio osobni automobil marke Renault kojim je upravljao 50-godišnjak i kretao se desnom prometnom trakom. U prometnoj nesreći 40-godišnjak je preminuo na mjestu događaja. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku - napisali su iz policije.

U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen 31-godišnji vozač-državljanin BiH kojem je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb te 55-godišnja državljanka Austrije, koja je bila putnica iz auta austrijskih registarskih oznaka. Njoj je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđeni 60-godišnji vozač državljanin Austrije kojem je liječnička pomoć pružena u KB Dubrava te dvoje putnika iz automobila njemačkih registarskih oznaka (dijete i 28-godišnja Talijanka) kojima je liječnička pomoć pružena na mjestu događaja.

Zagreb: Lančani sudar na autocesti A3 kod Rugvice, jedna osoba poginula | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Očevid na mjestu događaja je obavila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u koordinaciji s Ekipom za očevide Policijske uprave zagrebačke.