Užas u Karlovcu: Sudario se s Hitnom i odbacio je u pješakinju (74). Poginula je na mjestu...

Pješakinja (74) poginula je u teškoj prometnoj nesreći u ponedjeljak u 10 sati na državnoj cesti D1 u Zagrebačkoj ulici u Karlovcu, nakon što je na nju osobnim automobilom naletio muškarac (81). Vozač se kretao kolnikom državne ceste u smjeru Karlovca te je u jednom trenutku započeo pretjecati vozilo ispred sebe, iako je vozač koji je bio iza njega već počeo pretjecati, izvijestili su iz PU karlovačke.

Uslijed toga, u njegovu lijevu bočnu stranu desnom bočnom stranom naletjelo je vozilo hitne medicinske pomoći zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak, a koji je na tom dijelu ceste vršio radnju pretjecanja, s upaljenim svjetlosnim znakovima, na mjestu gdje je to punom uzdužnom linijom i postavljenim prometnim znakom zabranjeno.

Prilikom odbačaja u lijevo vozilo hitne medicinske pomoći prednjim lijevim dijelom naletjelo je i udarilo u 74-godišnju pješakinju koja se kretala u istom smjeru uz lijevi rub kolnika. Na mjestu prometne nesreće pješakinja je smrtno stradala.

Karlovac: U prometnoj nesreći poginula pješakinja | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Karlovcu uz asistenciju policijskih službenika. U cilju utvrđivanja svih bitnih okolnosti ove prometne nesreće slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, a potom i podnošenje odgovarajućih pismena nadležnom državnom odvjetništvu.



Promet tom dionicom državne ceste odvijao se naizmjenično do 13.12 sati.