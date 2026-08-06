Policija je objavila da je vozačici istekla prometna dozvola i registracija na Mazdi
DETALJI NESREĆE U ZAGREBU: U bolnici umrla vozačica i putnik, auto se u sudaru prepolovio
Zagrebačka policija objavila je detalje teške prometne nesreće u Novom Zagrebu u kojoj je na licu mjesta poginuo 48-godišnji putnik. Vozačica (35) i 29-godišnji putnik preminuli su u bolnici.
- Dolaskom do kućnog broja 85 u ulici Dr. Luje Naletilića, vozilom je s kolnika izletjela na meki teren te naletjela na betonski stup Elektre, pri čemu se automobil razdvojio na dva dijela. Uslijed navedenog naleta na mjestu događaja smrtno je stradao 48-godišnjak, dok je 29-godišnjak prevezen u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, a vozačica u Klinički bolnički centar Zagreb, a u kojim zdravstvenim ustanovama su oboje naknadno i preminuli - navela je policija.
Policija je dodala to da je vozačici istekla prometna dozvola i registracija na Mazdi.
- Nakon obavljenog očevida tijela svih troje smrtno stradalih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.
Na teren su izišli po dojavi, potvrdili su nam iz JVP Grada Zagreba. Kako se vidi prema fotografijama koje nam je poslao čitatelj, automobil se prepolovio.