Detalji užasa u Zagrebu! Skupa pili pa ga je ubio: 'Vidjele sam ga jučer. Živio je sam. Užas!'

Šokirana sam. Znam da je susjed koji živi u toj kući korisnik Caritas. Vidjela sam ga jučer u trgovini. Živio je sam. Strašno, prokomentirala je susjeda muškarca koji je u Zagrebu u nedjelju rano ujutro osumnjičen da je ubio drugog muškarca.

'Prije su se znali napiti i galamiti'

- Znam ubojicu od malih nogu. Radili su jučer nešto na kući, pripremali su nešto. Ništa nisam čuo, gledao sam film i bio sam budan do jedan ujutro. Nije se ništa događalo. Kad sam se ujutro probudio i vidio policiju, šokirao sam se. Ubio je prijatelja. Prije kad su se napili bi jako galamili, ali nikad nije bio nikakav incident. Sestra mu je bila prije mjesec dana, obišla ga je, on inače sam živi. Šokiran sam jer ga znam od malih nogu - prvi susjed Ivan.

Podsjetimo, kako je izvijestila zagrebačka policija, ubojstvo se dogodilo u kući na adresi Lipički put u četvrti Vrapče, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola.

Muškarac (43) je usmrtio muškarca (40) najvjerojatnije uporabom tjelesne snage.

Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku, a više o motivima zločina bit će poznato po njihovu dovršetku.

'Mi smo kumovi, šokirani smo'

- Kako da me ne šokira. Mi smo kumovi. On je sam živio tu. Nisam jutros ništa čula. Ne znam prijatelja, nisam ga nikad vidjela. Čula sam lupanje, ali teško hodam pa nisam silazila. Čula sam da susjed s nekim priča. On nije s nikim komunicirao kako su mu roditelji umrli, a sestra otišla. On je stalno sam, živio je kako je znao, evo što se na kraju dogodilo. Ne znam zašto je to napravio - rekla je susjeda i kuma za 24sata.

- To dijete znam od rođenja, moj sin je s njim vršnjak. Dečko je u duši dobar, ali eto krivo društvo u krivo vrijeme. Uvijek je bila galama kad bi netko došao. Žao mi je zbog toga što se dogodilo. Nisam ništa čula, ali pas me probudio. Jako rano su mu roditelji umrli. On kao da je moje dijete, ali što je u njegovoj glavi bilo ne znam. Znam da su zadnjih tjedan ili dva taj prijatelj i on pjevali, malo se svađali, ali sto je točno sinoć bilo je znam - dodala je susjeda.