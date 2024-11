Detaljna rekonstrukcija smrti dječaka u 'sobi za hlađenje'. Djelatnici: 'Ovo tu je močvara'

U podružnici Kraljevica-Oštro Centra za rehabilitaciju Rijeka 27. rujna navečer preminuo je 15-godišnji dječak s teškom invalidnošću. Bio je izoliran, sam u sobi, gdje su ga ostavili s komadom pizze, i nitko od djelatnika nije ga obišao dulje od dva i pol sata. Neslužbeno doznajemo da je obdukcijski nalaz potvrdio smrt zbog gušenja. Inače je, kako neslužbeno doznajemo, bio pokretan i sam je mogao jesti. Rezultati nadzora pokazali su da je do smrti došlo sumnjom na nemar, potvrdilo je jučer Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi.

Dječak je preminuo 27. rujna, ministarstvo otkriva da je sve podatke sad bivše ravnateljice Centra, Ive Letine, dobilo 2. listopada, no inspekcijski je nadzor pokrenulo tek 15. listopada. Tjedan dana prije, 7., i opet 10. listopada ministarstvo je, kako je samo jučer potvrdilo, primilo anonimnu prijavu u kojoj je prijavitelj odgovornost za smrt djeteta prebacio na rukovodstvo ustanove. Nadzor je, međutim, počeo tek 15. i trajao do 17. listopada, u njemu je sudjelovalo sedam inspektora. Tek kad je tjednik Nacional objavio tekst o tragediji, ravnateljica Letina 4. studenog podnosi ostavku, a ministarstvo jučer saziva konferenciju za novinare i objavljuje informacije o slučaju. Više nego mjesec dana nakon dječakove smrti i nakon što su doznali za nju. Pritom, državna tajnica Marija Pletikosa izgovara skandaloznu izjavu kako "ništa ne skrivaju" te da su "slučaj doživjeli kao jedan od uobičajenih".

- Želim naglasiti da je apsolutno neistina da išta skrivamo. Otpočetka smo upućeni u slučaj i dobili smo 2. listopada sve podatke sad bivše ravnateljice. Sam slučaj smo doživjeli kao jedan od uobičajenih. Naime, uobičajeno je da neki naši korisnici, nažalost, preminu u našim ustanovama. U tih nekoliko dana nakon smrti naša inspekcija dobila je anonimne prijave za događaj i odmah je izašla na teren. Mogu reći i da je jučer održana sjednica na kojoj je ravnateljica dala ostavku, što je prihvaćeno, upravo na temelju inspekcijskih nalaza inspekcijskog nadzora. Imenovana je njezina zamjenica za vršiteljicu dužnosti i odmah će se ići u raspisivanje natječaja - rekla je jučer Pletikosa.

Kako je dodala, dječak je imao ozbiljne teškoće, i teškoće u razvoju, znao je biti i agresivan.

- U nekim fazama znao je biti mirno dijete, prvo je bio smješten u Centru za odgoj i obrazovanje Šubićevac u Šibeniku. Međutim, kako to nije bila adekvatna ustanova, dobio je premještaj. A jedna od tri adekvatne ustanove je Centar za rehabilitaciju Rijeka.

Iva Letina, sad bivša ravnateljica tog centra, koju ministarstvo optužuje za samovolju i propuste u radu, za 24sata kaže da je tri godine istome ministarstvu slala molbe da dječaka premjeste u adekvatnu ustanovu. Zadnji poziv je, kaže, uputila 30. kolovoza ove godine, a i osobno je tražila sastanke s državom tajnicom. Nažalost, kako kaže, nitko nije reagirao.

- Potpuno sam slomljena. Ne želim se ništa opravdavati, dala sam i ostavku na mjesto ravnateljice, ali ministarstvo je očito smatralo da smo adekvatna ustanova za skrb dječaka unatoč vještačenjima psihijatra. Naime, dječji psihijatar napisao je da je djetetu potrebna adekvatnija skrb jer mi nemamo potrebne uvjete, a dječak je imao više smetnji, između ostalog izraženu agresiju. Dijete je zahtijevalo rad jedan na jedan - kaže nam Letina, magistrica ekonomije, koja je bila predsjednica HDZ-a Matulji i prva žena na toj funkciji. Dodaje da je ministarstvo molila više puta za pomoć, objašnjavajući da nemaju više snage te da zbog dječakova ponašanja i druga djeca pate.

U ustanovi, dodaje, više gotovo nema ni njegovateljica i medicinskih sestara jer su mnogi dali otkaz ili su na dugom bolovanju. Toga kobnog dana, kaže bivša ravnateljica, dvije zaposlenice, jedna njegovateljica i druga, odgojiteljica, spremile su ga za spavanje, stavile mu pelenu i dale pizzu za večeru.

- Potom su otišle spremiti ostalu djecu, njih 14, na spavanje. Dok su njih dvije spremale djecu i davale im terapiju, čule su ga kako udara vratima, a u međuvremenu je samo ostala njegovateljica jer je odgojiteljici završila smjena. Kad je u 18.45 sati krenula u vizitu jer je završila s ostalom djecom, našla ga je mrtvog. Probala ga je reanimirati te je pozvala odmah Hitnu pomoć, koja je stigla za 20 minuta. Probali su ga spasiti, ali, nažalost, nisu uspjeli. Odmah sam došla tamo i tražila hitno očitovanje - kaže Letina.

Smatra da protokol nije uzrok smrti jer i druga djeca zaslužuju adekvatnu skrb. Odmah idući dan je, kaže, obavijestila ministarstvo, odnosno poslala im službeni dopis.

Od sustava socijalne skrbi dobili smo informaciju, po satima, što se događalo te kobne večeri 27. rujna.

Dvije zaposlenice su ušle k dječaku oko 18 sati, gađao ih je predmetima pa su ga pokušale primiriti, i dale mu lijek za smirenje. Sobu su napustile između 18.15 i 18.30 sati, ostao je zaključan u toj "sobi za hlađenje", kako se takav postupak inače naziva, i po protokolu postupanja je dozvoljen postupak kod agresivne djece odnosno maloljetnika.

Nešto prije 19 sati obavljena je primopredaja smjene. Tek oko 20.30 djelatnica obilazi dječaka i pronalazi ga, kako neslužbeno doznajemo od upućenih, u neuobičajenom položaju. Odmah poziva Hitnu pomoć, uz čije upute preko telefona ga i sama pokušava oživjeti masažom srca. Vidjela je komadić pizze na madracu kreveta no usna šupljina mu je bila prazna. Hitna stiže u 20.56 sati.

U sustavu socijalne skrbi od upućenih doznajemo kako nisu vidjeli nalaz obdukcije, što je neobično, budući da je Ministarstvo provelo nadzor. Samo neslužbeno napominju da je uzrok smrti gušenje, što nam je potvrđeno i iz drugih izvora. Hitna pomoć je u 21.47 konstatirala dječakovu smrt, i otišla iz Centra sedam minuta kasnije.

Ravnateljica u centar dolazi u 21.50, kažu nam upućeni izvori. Idućeg je dana državnu tajnicu Mariju Pletikosu nazvala i obavijestila ju o smrti dječaka. Tajnica joj je rekla da joj obavijest pošalje i pismeno, što su u Ministarstvu dobili tek 2. listopada. Međutim, i inspekcija Ministarstva je na terenu bila tek 15. listopada.

- Inspekcija je radila i do 15.-og, pripremala se za teren, pravdaju se u sustavu. Kažu kako je ravnateljica triput pokušavala promijeniti protokol postupanja, koji kaže kako se korisnik u "sobu za hlađenje" može staviti na najdulje 45 minuta, pri čemu ga se mora obilaziti svakih 15 minuta. Pokušalo se promijeniti protokol nakon smrti dječaka, ali tako da izgleda da je mijenjan puno ranije, u veljači ove godine. Zato je Ministarstvo išlo s prijavom Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, zbog pokušaja falsificiranja internog dokumenta pa postoji sumnja da je ravnateljica postupala na način da se prikrije nemar. Sama je dala ostavku, a da nije, čuje se od upućenih, sigurno bi dobila otkaz. Nisu je, kažu, politički pritiskali da to učini.

Josipa Crnoja Bartolić, načelnica samostalnog sektora za upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi, kazala je kako je ministarstvo 7. i 10. listopada primilo anonimnu prijavu u kojoj je prijavitelj odgovornost za pogibiju prebacio na rukovodstvo ustanove. U nadzoru od 15. do 17. listopada sudjelovalo je sedam inspektora i obuhvaćen je rad cijelog Centra u Rijeci, plus izvanredni nadzor zbog smrti djeteta.

- Rezultati su pokazali da je do smrti došlo sumnjom na nemar iz razloga što je na dan samog provođenja nadzora od 18 do 20:30 sati dijete bilo bez nadzora radnika, a bilo je u posebnoj mjeri izolacije. Ministarstvo je otkrilo i to da se manipuliralo protokolom Centra.

- Uvidom u dokumentaciju smo utvrdili da se protokol nije poštivao, da se članak 8. protokola mijenjao jer izolacija ne bi smjela trajati duže od 45 minuta i dijete bi se moralo obilaziti svakih 15 minuta, što je u ovom slučaju izostalo. Utvrdili smo i da su bila tri pokušaja izmjene Protokola. Također, jedna radnica je izjavila da se pokušalo donijeti interni akt protokola u veljači ove godine na sjednici koja nikad nije održana. Nadzor je utvrdio da je bilo pokušaja postupanja u skladu s protokolom koji nije bio na snazi. Odmah po završetku nadzora smo saznanja proslijedili Općinskom državnom odvjetništvu. Nadzorom smo utvrdili, obzirom na samog korisnika, da je postojala samovolja sad bivše ravnateljice da se ne razgovara o samim problemima konkretnog djeteta - rekla je Crnoja Bartolić.

O izjavama radnika zašto nakon utvrđene smrti nije pozvana Hitna pomoć kazala je da bivša ravnateljica to nije dopuštala.

Kako neslužbeno doznajemo, u godini dana u tom je centru čak četvero ljudi koji su radili u računovodstvu dalo otkaz. Svi su otišli, nitko nije ostao, pa su morali zapošljavati nove ljude. Otkaz je lani u lipnju dala i šefica računovodstva i od tada se na njenome mjestu promijenilo nekoliko ljudi. Otišao je i dio stručnoga kadra, ljudi koji su radili izravno s djecom. Bili su, kako se može čuti, nezadovoljni organizacijom posla, a zbog čega su ljudi odlazili iz računovodstva, nije poznato.

- To je jedna močvara, ta ustanova, ljudi su očajni, odlaze na bolovanja ili napuštaju posao. Unatrag dvije godine otišlo je tridesetak ljudi pa zapošljavaju nove, neki rade na samo pola radnog vremena, svašta se pokušava ne bi li se nadomjestile kadrovske rupe. Kako to može biti dobro za naše korisnike, prvenstveno djecu? Radimo s djecom i odraslima s velikim tjelesnim i intelektualnim teškoćama, a plaćeni smo, osim toga, kao kolege u domovima zdravlja, čiji je posao puno lakši. Bilo je samo pitanje dana kad će se nešto ovakvo dogoditi - kazala nam je jedna zaposlenica Centra uz uvjet anonimnosti.

Centar Rijeka radi na tri lokacije - u zgradi na Kozali je 58 korisnika, odraslih, koji žive i na lokaciji Pulac, a djeca, njih oko 15, samo su na lokaciji Oštro, gdje je preminuo i nesretni dječak.

- Ta je zgrada s djecom stara, njena je jedina prednost što je u prvom redu do mora - kaže djelatnica. I druga dodaje kako su stručni ljudi zbog nezadovoljstva davali otkaz.

- Nema osoblja, pa djecu koja su zahtjevnija moraju zaključavati - kaže nam druga.

Pregledali smo oglase za radna mjesta na stranicama Centra za rehabilitaciju Rijeka - gomila ih je, što ne ide u prilog izjavi resornog ministra Marina Piletića kako "nije istina da u Centru nema ljudi". No odmah nakon toga dodao je kako su u proteklom razdoblju tamo odobrili, na traženje bivše ravnateljice Letine, 39 novih zapošljavanja i još 12 radnih mjesta kao zamjenu za postojeća.

Sudeći prema oglasima u ovoj i prošloj godini, Centar traži mnogo asistenata u organiziranom stanovanju. Primjerice, samo u prosincu prošle godine tražili su ih 20, imaju šest stanova s korisnicima. Centar zbrinjava djecu i odrasle s različitim intelektualnim teškoćama.

U oglasima traže i fizioterapeutske tehničare, radne instruktore, konstantno traže psihologe, trebaju i njegovatelje, socijalne radnike, medicinske sestre, edukacijske rehabilitatore... Samo od siječnja 2023. objavili su 35 oglasa za posao, od kojih su neki zbirni, za više radnih mjesta odjednom.

- Želim izraziti žaljenje zbog smrti dječaka. Ono što ste mogli čuti i od nalaza inspekcije, utvrđeni su propusti u radu same ustanove. Ono što je bacilo ljagu na postupanje i cijeli sustav, zbog čega također izražavam žaljenje, jest i naknadno mijenjanje internih pravilnika, uvjeravanje stručnih radnika da potpišu zapisnike s nepostojećih sastanaka, sve s ciljem prikrivanja da maloljetnog dječaka nitko nije obilazio više od dva i pol sata - komentirao je ministar Marin Piletić ovaj strašni slučaj.

Slijed događaja od kobne večeri nadalje

27. RUJAN Dječak umire sam u "sobi za hlađenje", gdje ga nitko nije obišao skoro dva i pol sata, ugušio se

2. LISTOPAD Ministarstvo dobija službenu obavijest, šest dana od smrti, kao da nema brze komunikacije

15. LISTOPAD Inspekcija je na terenu, dotad su se, kažu u sustavu, "pripremali" za to, 19 dana od smrti

04. STUDENI Ravnateljica Centra daje ostavku, pod pritiskom medija koji su otkrili priču. Kaže da je shrvana

05. STUDENI Ministarstvo prvi put progovara o svemu, ništa se ne bi doznalo da priča nije procurila u javnost