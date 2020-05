Detaljne upute: Samo učenici od 1. do 4. razreda idu u školu

Školska i akademska godina je pri završetku, no generacija 2019/20 pamtit će ju do kraja života. Godina je to u kojoj je obrazovanje prvo bilo zamrznuto na dvadesetak dana pa se nastava krenula izvoditi online.

Obrazovni sustav na daljinu silom je pokazao svoje prednosti i mane, no kako je epidemija korona virusa popustila, tako su se i odredbe promijenile.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak je na svojem službenom Facebook profilu objavila detaljne upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Pozdrav svima! Ovo je prikaz planiranog završetka ove nastavne godine, a epidemiolozi i liječnici danas su napisali da su škole sigurne za povratak zaposlenika i učenika razredne nastave - objavila je ministrica.

Ono što se najviše ističe jest da će se u školske klupe vratiti jedino učenici od 1. do 4. razreda i to od 25. svibnja. Svi ostali, koji uključuju učenike od 5. do 8. razreda, učenike srednjih škola te studente, akademsku godinu završit će online putem te neće biti povratka u obrazovne institucije.

Prema novim uputama HZJZ-a za vrtiće i razrednu nastavu koje vrijede od 25. svibnja, uz ostalo se povećava broj djece u skupinama, učenici u školu mogu dolaziti sami, a izjava roditelja nije potrebna.

Kako će to izgledati u praksi tek ostaje vidjeti. Srednje škole i fakulteti već su sada u priličnom neredu i organizacija nije kako treba biti. Tek pojedine institucije uspjele su se izorganizirati, no u velikoj većini polaznici imaju velikih problema u komunikaciji s profesorima.

