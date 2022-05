Detektivi u Holdingu traže prislušne uređaje: 'Pa čega se boje ako sve rade po zakonu'

Nova Uprava Holdinga u troškovniku ima stavku protuprislušni pregled prostorija, a to bi trebalo otkriti prisluškuje li se u Holdingu i ima li bubica, donosi RTL.

Sindikati su iznenađeni.

- Kad vam netko na taj način ide provjeravati i vaše osobne stvari ili možda cjelokupno radno okruženje, ali ponavljam još jednom to neće biti moguće bez privole radnika i njihovog upozorenja da se vrši obrada njihovih osobnih podataka, ali ipak stvara jednu nelagodu i mislim da je to nepotrebno - kazao je Slobodan Kapor, tajnik i pravni savjetnik SSKH.

Holding će za tu stavku izdvojiti 190 tisuća kuna bez PDV-a.

Naime, traže da se detektiraju počinitelji inkriminiranih radnji, kao i oni koji su povezani s osobama u sudskim postupcima. Sve ono što spada u savjetovanje u području sigurnosti.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević bez komentara.

Bivši pročelnik za hitne situacije Pavle Kalinić pak tvrdi da ako rade po zakonu ne moraju se ničega bojati.

- Da li njih netko prisluškuje ili ne prisluškuje? Čega se imaju bojati ako rade po zakonu, prema tome ne vidim razlog da se bacaju novci na to. Ali ako oni smatraju da novce na to treba uložiti, neka to ulože. Ali svatko će snositi odgovornost za ono što radi - kazao je Kalinić.

Vlasnik detektivske agencije, Siniša Patačko u prosjeku obavi oko pet pregleda mjesečno, a koliko brzo bubicu pronađe - ovisi o kreativnosti počinitelja.

- Na tržištu postoje bube od 200 do pet tisuća eura. Znači, one su prisutne i netko ih kupuje. To nije nešto što se samo vidi u filmovima, to je stvarno - rekao je Patačko.

Istaknuo je kako ga angažiraju ljudi, ali i tvrtke. No, tvrtke ga najčešće zovu nakon smjene Uprave.

-To obično šefovi sigurnost u tvrtkama procjenjuju koje su to prostorije izložene riziku od prisluškivanja pa se to periodično ili prije sastanka obavljaju protuprislušni pregledi. Znači, i preventivnog karaktera, a ne samo nužno u slučaju curenja informacija - objasnio je Patačko.

Sindikatima je čudan tajming, pa pretpostavljaju da se bubice po Holdingu traže nakon što je u javnost procurila lista s imenima viška radnika.

- Činjenica je da su ti podaci dospjeli u javnost. Ovdje odgovorno tvrdim i to smo ponovili nekoliko puta prema samoj Upravi Holdinga da to nije došlo iz naših redova, iz našeg sindikata - tvrdi Kapor.

Uprava Holding RTL-u nije odgovorila zašto se kreće u potragu za bubicama. No, očitovanje od njih traže i sindikati.

