HDZ-ovac objavio ugovor šefa Čistoće, a on odgovara: 'Ovo je samo znak da radim dobro'

HDZ-ov Mario Župan u Gradsku skupštinu donio je i dokument u kojem stoji da je Holding sklopio aneks ugovora s voditeljem Čistoće Davorom Vićem po kojem Vić ima 26.000 kuna bruto plaće, službeni auto na korištenje, 4.500 kn za najam stana i 500 kuna za režije.

- Dobili smo poštom - S gospodinom Vićom sklapa se aneks ugovora, gdje se gospodinu Viću uz plaću od 26 tisuća kuna bruto i sve ostalo, daje još 4500 kuna za najam stana, 500 kuna za režije, a gospodin Vić svaki četvrtak odlazi u Osijek sa službenim autom na trošak Holdinga i vas, Grada Zagreba. Da li on uopće plaća prirez i porez, a vi mu plaćate 5000 kuna mjesečno na plaću. Na web stranicama osječkog SDP-a stoji da je Vić i dalje potpredsjednik gradske organizacije SDP-a.

Tomašević mu je rekao da ne laže da je to dobio poštom.

- Dobili ste poštom, ajde nemojte me... Kao što ste i sami rekli, dobit ćete odgovor od uprave Holdinga koja je potpisala ugovor s njim. Što se tiče plaća, puno su manje nego plaće u sličnim poslovima u sličnom sektoru. A i vi ste sugerirali da bi trebali povećati plaće jer ste se bojali da nam se ljudi neće javljati. Od 15-ak voditelja podružnica nekoliko njih je iz SDP-a - odgovara Tomašević. Dobit ćete odluku uprave i moći ćete preispitivati njegovu zakonitost, dodao je.

Na sjednici je bio i sam Davor Vić koji je za 24sata rekao:

- Prije svega ne podržavam da se ičiji ugovor o radu ovako javno pokazuje. Ničiji. Podaci o mojoj plaći su privatni - rekao nam je Vić.

Upitan živi li u Zagrebu ili u Osijeku odgovorio je:

- Prirez plaćam u Zagrebu. Moje dvoje djece žive u Osijeku, tamo idu u vrtiće koje plaćam u osječki proračun, ali obzirom da je praksa 'plaćaj prirez gdje imaš plaću' ja sam se prebacio ovdje. Ja imam ovdje boravište i tu plaćam prirez. Petkom nakon posla idem kući djeci i u ponedjeljak dolazim na posao - rekao je.

Mario Župan je aludirao da je Vić često izostajao s posla.

- Očekivao sam da će netko postaviti to pitanje onog dana kad sam pristao na ovaj posao. To što je moj ugovor došao poštom na razne adrese u Zagrebu govori mi da radimo dobar posao. Započeli smo raštimavati jedan sustav u kojem rade ljudi koji se bave ovakvim stvarima. Ovo nije inicijativa gospodina Župana. Ovo je inicijativa koja je njemu došla. Znam tko je poslao i to je toliko očito, ali ti ljudi nemaju neugode ni obraza - rekao je.

Najčitaniji članci