Deur: Tijekom nabave Rafala su zastupnici pokazali da nemaju razumijevanja. Trebamo obranu

U HTV-ovoj emisiji Otvoreno raspravljalo se u srijedu o padu MiG-a u utorak i stanju u ratnom zrakoplovstvu. Franko Vidović, predsjednik saborskog Odbora za obranu rekao je kako Hrvatskoj trebaju zrakoplovi te da će on to uvijek podržati.

Napomenuo je kako se od 2000. godine u Hrvatskoj vodi rasprava o tome trebaju li zrakoplovi ili ne te naglasio kako sigurnost nema cijenu.

- A zašto nisu kupljeni ranije? Valjda nismo bili dovoljno odlučni. To je jedan težak proces kroz koji treba proći i koji treba dovršiti. Vidjeli smo to i na primjeru prve nabave koju je pokušao provesti ministar Krstičević, nažalost nije uspio u tome - rekao je Vidović.

Potpredsjednik Odbora za obranu Ante Deur poželio je pilotima brz oporavak te dodao kako se tijekom nabave Rafala vidjelo kako se prema tome pristupa s nerazumijevanjem.

- Naše kolege zastupnici su govorili da trebamo više škola i vrtića, što je nepobitno i jasno, trebamo bolnice. Sve je to jednom društvu jako bitno, ali sigurnost jedne države koja je izašla iz rata... Neminovno je da moramo graditi sigurnost, i da bi imali sigurnost jasno je da moramo raditi na obrani. Ne možemo se osloniti ni na koga, moramo biti jaki i sposobni - poručio je.

Mario Galić, vojni analitičar portala Index objasnio je zašto piloti MiG 21 zovu - raketa s krilima.

- MiG 21 je projektiran 50-ih godina prošlog stoljeća u bivšem Sovjetskom savezu i projektiran je da bude lovac presretač. To mu je jedina namjena, da brzo poleti, što prije dođe do cilja i obori ga prije nego drugi zrakoplov dođe do svog cilja, te da se vrati. Zbog toga je imao veliku brzinu leta - rekao je te dodao kako piloti moraju proći jako dugu obuku te da postoje puno specifičnih stvari kojih više nema na avionima četvrte generacije kao što su Rafali.

- Pilot nema nikakvu pomoć od sustava u avionu, da upravlja njime. Elektronika ne postoji u MiG-u 21, sve je hidraulika - rekao je.

Josip Lucić, bivši načelnik Glavnog stožera OSRH, rekao je kako je u trenutku našeg ulaska u NATO vojna tehnika još uvijek bila prihvatljiva.

- U trenutku kada sam postao načelnik Glavnog stožera naslijedio sam dosta veliku vojsku u vrlo lošem tehničkom stanju. Tada cjelokupni sustav - Glavni stožer i oružane snage učinile su ogroman napor i uspjeli smo tijekom narednih godina značajno popraviti tehničko stanje zrakoplovstva, mornarice pa i svih ostalih sustava tako da u trenutku našeg ulaska u NATO vojna tehnika još uvijek donekle prihvatljiva - rekao je Lucić.

Najčitaniji članci