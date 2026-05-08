Nikad se nije istražilo pa ne znamo je li riječ o naselju ili o gospodarskoj vili, rekao je dr. sc. arheolog Smiljan Gluščević
Devastacija u Kožinu: Bagerom zaorali poznati antički lokalitet
Mještani Kožina oduvijek znaju da je kraj Puta velikog mula bio arheološki lokalitet. Upravo je tu bila jezgra antičkog povijesnog naselja, a postoje ostaci i u moru. Kožino je danas iznimno turistički orijentirano, a građevinski kvadrat zemljišta se prodaje za gotovo 1000 eura po kvadratu. No sustav nove aglomeracije koje bi Kožino trebala spojiti na kanalizaciju donio je mještanima nove probleme jer su radovi na zemljištu zahvatili arheološki lokalitet koji je evidentirao don Frane Bulić prije gotovo 150 godina.
