U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac

Piše Igor Alborghetti,
Kad su ona djeca, maloljetnici ili kako god želite, užgala Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji, napravili su grandioznu idiotariju. To nije “dječja svinjarija” nego kazneno djelo s teškim posljedicama: šteta je golema, simbolički učinak još veći. To će ih, ako su imalo normalni, proganjati zauvijek, cijeli život. Ipak, dubina i posljedica tog nedjela nije alibi da Habijanov sustav postane zlostavljač. U Hrvatskoj je, a od toga ne boli ministra glava, posve normalno da takve maloljetnike strpaju u istražni zatvor, u ćelije s punoljetnom populacijom. Sad su doma, s nanogicom, ali su im istodobno ‘odrezali’ školu. Ne smiju u razred, ne smiju na nastavu, ne smiju na maturu. Ministarstvo pravosuđa nije u stanju organizirati da prate nastavu i polažu ispite. Možda Habijanu nije jasno da obrazovanje ne funkcionira kao benefit za dobre nego da je to temeljno pravo djece. Uključujući onu koja su napravila glupost. Oduzimanje školovanja ne smije biti još jedna kazna prije sudske presude. Usput im je oduzet važan i bitan kanal da se, nadajmo se, iz te pogreške ikad izvuku.

