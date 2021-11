Boris Dežulović napisao je kolumnu 'Je*o vas Vukovar'. Objavio ju je N1. HND je najoštrije osudio 'javni institucionalni linč' na Dežulovića koji je nastao nakon objave. Ističu kako je posebno zabrinajvajuće što takve javne osude prema novinaru iznosi Ministarstvo branitelja koje je objavilo priopćenje u kojem kolumnu nazivaju sramotnim pamfletom.

Dežulović: Ne mislim se ispričati

Ranije je Dežulović rekao kako se ne misli ispričati.

- Ovakve reakcije su za mene očekivane, svakodnevica. Ako se od mene očekuje isprika, slabo se očekuje. Nemam se namjeru ispričavati niti imam potrebu za time. Ako su ovdje uvrijeđeni neki nevini ljudi ili žrtve obitelji, uvrijedili su ih oni koji trguju tim njihovim žrtvama. O tome se i radi u mom tekstu. Pisao sam o toj jeftinoj konjokradičkoj trgovini groznom žrtvom Vukovara. Ja tu žrtvu znam bolje od mnogih koji sada skaču na stražnje noge, jer sam bio tamo. Ne moraju oni meni govoriti što je Vukovar i kakav je Vukovar bio. Ja to znam, ja sam to vidio. Činjenica da je za tih 10 godina iz Vukovara otišlo 5.500 ljudi, iz takvog Vukovara u koji je Vlada uložila milijarde kuna. Samo, u što je ulagano? U kakav grad je ulagano? Ulagano je u spomen-kosturnicu, grad za mrtve. Vukovar nije grad za žive niti je planirano da bude grad za žive. To je planirano kao grad koji će biti vječna opomena i domoljubna mjera za nas ostale. To je tekst u kojemu ja tu psovku izgovaram u ime tog grada, a dao sam si to pravo, jer sam bio tamo kad je umirao, zato što znam što je Vukovar bio i što je danas. Znamo kako se čitaju tekstovi u novinama, ljudi, nažalost, ne čitaju - rekao je Dežulović.

Prijete mu i traže adresu

Sad je objavio novu kolumnu na N1. Nešto drugačiju. U njoj je skupio dio prijetnji i uvreda koje je pronašao na društvenim mrežama, ispod objave voditelja Velimira Bujanca.

U komentarima mu otvoreno prijete ubojstvom i traže njegovu adresu.

