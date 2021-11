Ovakve reakcije su za mene očekivane, svakodnevica. Ako se od mene očekuje isprika, slabo se očekuje, rekao je novinar i kolumnist Boris Dežulović gostujući u Novom danu na N1.

Njegova kolumna 'Je*o vas Vukovar' izazvala je jako puno komentara. Ministarstvo branitelja u priopćenju piše kako je Dežulović pokušao obezvrijediti sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata te da je njegova kolumna sramotna.

Za nju kažu i da je, citiramo 'sramotan pamflet'.

- Nemam se namjeru ispričavati niti imam potrebu za time. Ako su ovdje uvrijeđeni neki nevini ljudi ili žrtve obitelji, uvrijedili su ih oni koji trguju tim njihovim žrtvama. O tome se i radi u mom tekstu. Pisao sam o toj jeftinoj konjokradičkoj trgovini groznom žrtvom Vukovara. Ja tu žrtvu znam bolje od mnogih koji sada skaču na stražnje noge, jer sam bio tamo. Ne moraju oni meni govoriti što je Vukovar i kakav je Vukovar bio. Ja to znam, ja sam to vidio - rekao je Dežulović.

Kaže kako je cilj teksta bila tema o odlasku ljudi.

- Činjenica da je za tih 10 godina iz Vukovara otišlo 5.500 ljudi, iz takvog Vukovara u koji je Vlada uložila milijarde kuna. Samo, u što je ulagano? U kakav grad je ulagano? Ulagano je u spomen-kosturnicu, grad za mrtve. Vukovar nije grad za žive niti je planirano da bude grad za žive. To je planirano kao grad koji će biti vječna opomena i domoljubna mjera za nas ostale. Za Vukovarce i one koji sebi to mogu priznati, to nije grad za njih i to znaju ovih 5.500 što su otišli. Njih treba pitati zašto su otišli, sigurno nisu otišli zato što je u Vukovaru dobro uloženih nekoliko milijardi kuna za njihov život - rekao je i dodao kako kolumnu mnogi ne razumiju.

- To je tekst u kojemu ja tu psovku izgovaram u ime tog grada, a dao sam si to pravo, jer sam bio tamo kad je umirao, zato što znam što je Vukovar bio i što je danas. Znamo kako se čitaju tekstovi u novinama, ljudi, nažalost, ne čitaju”, rekao je.

