Dežulović odgovorio Dobroniću: 'Ako ovako prolaze moćne žene, kako tek prolaze one nemoćne?'

Vrhovni sud poništio je presudu o zajedničkom skrbništvu Severine i Milana Popovića i dijete je vratio ocu. Na istup Severine reagirao je i šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić, koji je rekao da se pjevačica trebala obratiti njemu za pomoć, optužio ju je da zlorabi javno pisanje o slučaju te rekao da se nju 'ne može shvaćati malom i nemoćnom ženicom' već 'vjerojatno najmoćnijom u Hrvatskoj'.

Reagirao je na njegove riječi jučer ministar pravosuđa Ivan Malenica koji je rekao kako su te izjave neprihvatljive i neprimjerene.

'Izjave Dobronića su skandalozne'

Severinu su podržale brojne javne osobe, među njima i književnici.

Novinar i kolumnist Boris Dežulović odgovorio je sucu Vrhovnog suda.

- Njegove izjave su u najblažu ruku skandalozne. Neprimjereno je komentirati slučaj na način da se jedna od sudionica parnice proglašava najmoćnijom ženom u Hrvatskoj. Za mene, laika s tri razreda srednje građevinske škole potpuno je nezamislivo da se to uopće komentira od strane predsjednika Vrhovnog suda. Ako tako prolaze moćne žene, kako onda prolaze one nemoćne? Kad je u jednoj državi kao stranac, da ne kažem Srbin, moćniji od najmoćnije žene, što to govori o moći žene u Hrvatskoj, što to govori o ženama uopće u Hrvatskoj? rekao je Dežulović za N1.

- Želimo poslati javnu podršku Severini i prije svega djetetu. On mora biti fokus priče, ne Severina i Milan, on kao žrtva izopačenog sistema. To što su ga tražili da se izjasni koga više voli, majku i oca, nije ništa novo. Tu ne samo da ne vidimo pokušaj sistema da dječju traumu umanji ili sanira, već vidimo upravo obrnuto, taj sustav traumu djeteta čini još većom, dubljom i strašnijom - dodao je.