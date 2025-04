DHMZ izdao niz upozorenja: Bit će nevremena, budite na oprezu

Na Jadranu će u četvrtak biti djelomice sunčano, ali ne posve stabilno pa su uz jači razvoj oblaka mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu. Vjetar slab, poslijepodne umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura zraka većinom između 17 i 22 °C.

U petak će biti promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, češćim na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Pritom oborina lokalno može biti obilnija. Vjetar slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, na sjevernom dijelu i umjerena do jaka bura. Najniža temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 12 do 16 °C. Najviša većinom između 13 i 18, duž obale i na otocima od 17 do 21 °C.

DHMZ je izdao za unutrašnjost žuto upozorenje za četvrtak zbog grmljavinskog nevremena te su izdali žuto upozorenje za Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.