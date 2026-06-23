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DHMZ upozorava: Nastavlja se toplinski val, temperature idu i iznad 35°C, moguća je i tuča

Piše 24sata,
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DHMZ upozorava: Nastavlja se toplinski val, temperature idu i iznad 35°C, moguća je i tuča
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Canva

U najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati, izbjegavajte izlaganje sunce. Boravite u hladu ili rashlađenom prostoru i pijte dovoljno tekućine, upozorava DHMZ

Pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se zadržava nad većim dijelom Europe, uz daljnji dotok vrlo toplog zraka s jugozapada i juga, iznadprosječna toplina za ovo doba godine zadržat će se u Hrvatskoj do kraja ovog tjedna i nastaviti u prvoj polovini idućeg. Na Jadranu su i dalje na snazi upozorenja na umjerenu (žuto upozorenje) i veliku opasnost (narančasto upozorenje) od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje.

Na Jadranu uz vruće dane, kada najviša dnevna temperatura iznosi 30 °C ili više, dodatan rizik predstavljaju i tople noći, kada se temperatura zraka ne spušta ispod 20 °C, te vrlo tople noći, kada ostaje na 25 °C ili više. Takvi uvjeti otežavaju kvalitetan san, odmor i oporavak organizma. To se osobito odnosi na obalna urbana središta, gdje se temperatura zraka noću ponegdje ne spušta ispod 25 °C. Osvježenje se može potražiti u moru, čija je temperatura trenutno od 23 do 27 °C. No i more će se idućih dana postupno, blago zagrijavati.

Unutrašnjost: od petka sve češće iznad 35 °C

U unutrašnjosti će temperatura zraka tijekom tjedna nastaviti rasti. Od petka će najviše dnevne vrijednosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 °C, pa se prema vikendu i u dijelu unutrašnjosti očekuje upozorenje na toplinski val s mogućim utjecajem na zdravlje.

U utorak i srijedu lokalno su još mogući pljuskovi s grmljavinom, a rijetko i tuča, uglavnom sitnijeg zrna. U vrućim danima takvi se pljuskovi mogu razviti brzo i biti vrlo lokalizirani, ali i intenzivni. Od četvrtka će vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu biti vrlo mala jer će zrak nad Hrvatskom biti sve siromašniji vlagom.

Foto: DHMZ

U najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati, izbjegavajte izlaganje sunce. Boravite u hladu ili rashlađenom prostoru i pijte dovoljno tekućine. Ako morate biti na otvorenom, neka to bude što kraće i obavezno koristite pokrivalo za glavu, prikladnu odjeću i zaštitnu kremu.

Uz pretežno sunčano, često i vedro vrijeme, UV indeks bit će visok, a u većem dijelu zemlje i vrlo visok. UV indeks pokazuje stupanj opasnosti od UV zračenja: što je njegova vrijednost veća, veća je i opasnost od štetnog djelovanja UV zračenja na kožu i oči.

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Komentari 2
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