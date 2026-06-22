Obavijesti

Galerija

Komentari 5
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.
Oluja poharala Zagreb i okolicu
U ponedjeljak oko 16.45 se smračilo i krenuo je puhati jak vjetar te kiša i tuča. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/15
U ponedjeljak oko 16.45 se smračilo i krenuo je puhati jak vjetar te kiša i tuča. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026