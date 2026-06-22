NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.
U ponedjeljak oko 16.45 se smračilo i krenuo je puhati jak vjetar te kiša i tuča.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
U ponedjeljak oko 16.45 se smračilo i krenuo je puhati jak vjetar te kiša i tuča. |
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
U ponedjeljak oko 16.45 se smračilo i krenuo je puhati jak vjetar te kiša i tuča.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
- Nešto se opasno sprema, sve se zacrnilo - rekao nam je čitatelj.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Kako je najvio DHMZ, u ponedjeljak je pretežno vruće, ali ne posve stabilno. Uz jak razvoj oblaka lokalno će biti pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom iće biti zmeđu 30 i 35 °C.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL