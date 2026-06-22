ZACRNILO SE NEBO Evo što je stiglo do Zagreba! Počela i tuča

Na području Zagreba krenula je padati kiša. U ponekim dijelovima i tuča.

Danas je bilo pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 °C, javlja DHMZ.

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Što nas čeka u utorak?

Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku gdje ponekog pljuska može biti već tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27 °C, a najviša od 30 do 35 °C.