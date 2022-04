Zbog jakog vjetra izdano crveno upozorenje na cijelom Jadranu

Dežurni prognostičar DHMZ-a za Hinu je objasnio kako je crveno upozorenje - vrijeme je izuzetno opasno - izdano za pomorce pod Velebitom i u Dalmaciji, a narančasto - vrijeme je opasno - za sjeverni Jadran.

DHMZ je objavio kako se u riječkoj regiji, odnosno podno Velebita tijekom dana očekuju orkanski udari bure, s najjačim udarima vjetra od 130 do 200 kilometara na sat.

U Velebitskom kanalu se očekuje olujna bura, s najjačim udarima vjetra do 165 km/h. U sjevernoj i srednjoj Dalmaciji je jaka do olujna bura s najjačim udarima vjetra do 130 km/h, a južnoj do 120 km/h.

Prognostičar je objasnio kako upozorenja na obali nisu jednaka, odnosno nije posvuda crveno jer razine upozorenja za pomorce nisu nužno iste kao one na kopnu. Tako je, primjerice, splitska kopnena regija u narančastom upozorenju, dok su sjeverna i srednja Dalmacija u crvenom.

Najgore je prošlo, ali upozorenja i dalje vrijede

Prognostičar DHMZ-a je također izvijestio kako bura ide polagano prema slabljenju. Do sad je imala povremeno orkanske udare, uglavnom olujne, a prema kraju današnjeg dana imat će samo olujne, gotovo bez orkanskih. Tijekom sutrašnjeg dana ići će na jake udare, da bi sutra popodne to bilo uglavnom umjereno ili bez bure.

Uskrs je tako bio vjetrovit, osobito na obali gdje su maksimalni udari bili i do 190 km/h i to na Paškom mostu u ranim jutarnjim satima.

Prognostičar je naveo kako nakon toga nisu zabilježili jače udare, ali u odnosu na jutros, bura je očekivano pojačala, osobito u Dalmaciji tijekom dana i jutra. Na primjer, Dubrovnik je tijekom jutra imao jače udare vjetra nego u noći.

Upozorio je kako slabljenje neće biti brzo i da su upozorenja i dalje na snazi, ali ocijenio je kako je uglavnom najgore već prošlo što se tiče jačine bure. Kako kaže uobičajeno je da cijela obala crvena zbog opasnosti od udara bure sredinom travnja pa nije čudno da bura puše u ovom dijelu godine.

- Bure su češće u hladnom dijelu godine. Mi izlazimo iz njega, ali sjetite se da narod govori o marčanskim burama. Bez obzira na klimatološku utemeljenost ili neutemeljenost tog narodnog znanja, činjenica je da su primjećivali pojačane bure negdje u ranom ili sredinom proljeća, a mi jesmo u tom razdoblju - pojasnio je.

HAK je naveo kako su zbog olujnog vjetra za sav promet još uvijek zatvorene autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Paški most. Potpune informacije dostupne su na web stranici HAK-a.

