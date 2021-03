Kaznenu prijavu je podnio jer policija i DORH nisu po službenoj dužnosti ispitivali okolnosti smrti gradonačelnika u noći 27. veljače. I poručili su ranije da to i ne mogu činiti bez da netko podnese kaznenu prijavu.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Istraga slijedi?

Perko je stručnjak za zaštitu osobnih podataka, ali i aktivist koji se usprotivio dodjeli počasnog doktorata Bandiću, kad je to htio učiniti rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

DORH nam je potvrdio da će postupiti po zakonu i proslijediti je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Oni imaju tri opcije: naložiti policiji da provede istragu, sami istraživati i pozvati svjedoke na razgovor ili je odmah odbaciti nakon što je prouče.

Perko je prijavio Nataliju Pricu, Gzima Redžepija, Sergija Ivanovića i nepoznatog počinitelja. U kaznenoj prijavi je na tri stranice detaljno opisao nelogičnosti u izjavama Redžepija i Ivanovića, koji su tvrdili da su bili u času smrti uz Bandića. Radi se o tome da Bandić nije preminuo u Ivanovićevoj kući, kako je tvrdio, nego u stanu koji koristi Natalija Prica.

Nadalje, ključno je i što je zvan ravnatelj Hitne pomoći, Žarko Rašić, koji je onda zvao dispečerski centar i da se pošalje pomoć. Koliko je poziva bilo prije i je li izgubljeno dragocjeno vrijeme u kojemu bi možda bio spašen život gradonačelniku? To je jedno od ključnih pitanja zbog kojeg se u kaznenoj prijavi traži detaljna istraga DORH-a i policije.

- Ne možemo insinuirati kao javnost što se zaista dogodilo iako kolaju prilično relevantne informacije. Ono što treba propitati je ta službena, očito lažna verzija događaja - objasnio je Perko i dodao da se javnost sjeća prve verzije priče, kad se govorilo o restoranu, pa se govorilo o privatnom druženju, pa se s treće strane uljepšavalo i govorilo da su pričali o visibabama i nekakvom kuhanju fileka, a da na kraju Hitna nije bila na adresi Ivanovića.

24sata su, već nakon što su otkrila sve kontradiktornosti, od toga da je Hitna pomoć bila na drugoj adresi do toga da su zvali ravnatelja Žarka Rašića, objavila mišljenje odvjetnika da bi sve trebala ispitati policija. Ravnatelja Hitne da pošalje pomoć zvao je pročelnik ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

Možemo li se gledati u oči?

Jer, podsjetimo, čak dva članka Kaznenog zakona propisuju da se hitno i neodgodivo mora pomoći unesrećenom, a zbog rupa u priči njegovih suradnika zasad je otvoreno pitanje je li to učinjeno. Uz to, sigurno uz gradonačelnika nisu bili samo Sergije Ivanović i Gzim Redžepi nego barem još Natalija Prica. Zato bi sve trebale utvrditi institucije.

- Vi tu imate kazneno djelo ako netko ne pruži hitnu pomoć. Svi se možemo složiti s tim da, ako je netko u poziciji da treba hitnu pomoć, a vi zovete ravnatelja Hitne i sat vremena zivkate okolo i ne događa se ništa, radite jedan ozbiljan, za početak moralni problem. Ne ulazim u to je li netko bio intoksiciran nekim tvarima, totalno je nebitno. Ja očekujem da ćemo se barem svi sjećati kako je umro naš gradonačelnik - kaže Perko.

Odgovorio je i na komentare da kopanje po okolnostima smrti nije pošteno prema obitelji Bandić.

- Ja u to ne mogu ulaziti, to nije moja odgovornost. Ako mene pitate, da moja supruga umre u takvim okolnostima, ja bih volio znati istinu. Ako mi kao obitelj ili bilo tko drugi pristajemo na to da se okolnosti zataškavaju, onda ja postavljam pitanje javnosti: Zar se ne možemo pogledati u oči? Ako ne možemo, i to je OK, ali što bi pokojni Milan rekao, neka institucije rade svoj posao i sve provjere. Mislim da sad trebaju raditi za njegov interes i da to trebaju raditi bez pardona, mislim da bi to na kraju dana gradonačelniku značilo sigurno kao čast - smatra Perko.

'Zaštitimo njegovu obitelj'

24sata su zadnjih dana nekoliko puta pokušala stupiti i u kontakt s Natalijom Pricom, Sergijem Ivanovićem i Vjekoslavom Jelečem, ali nitko od njih više se nije javljao. Prošli tjedan javio nam se Redžepi, a na upit o različitim okolnostima od onih koje je on iznio ljutito je rekao da su to sve insinuacije i da on ostaje pri svojoj verziji događaja.

Obnašateljica dužnosti gradonačelnice Zagreba, Jelena Pavičić Vukičević, rekla je da o okolnostima smrti ne zna i da se nije čula s Natalijom Pricom u međuvremenu.

- Nisam razgovarala s Pricom, niti bih trebala znati neke detalje niti pokazujem interes prema tim detaljima. Molimo da zaštitimo obitelj gospodina Bandića i da odžaluju njegovu smrt - izjavila je za Novu TV Jelena Pavičić Vukičević.

Postavlja se pitanje i zašto već prije policija nije ispitala sve detalje. Kako su nam jučer odgovorili iz zagrebačke policije, oni su smatrali da iz dosad poznatih okolnosti ne proizlazi da bi smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Naime, radi se o tome da je gradonačelnik nedvojbeno preminuo od srčanog udara, pa po službenoj dužnosti nisu morali dalje raditi istragu.

S tim se slaže i odvjetnik Branko Šerić, koji smatra da nije bilo razloga.

- Analogijom, ako vozač udari pješaka i pobjegne, a ne zna je li preminuo ili ne, policija ga nikad ne goni za nepružanje pomoći ako je smrt odmah nastupila. Kod gradonačelnika je, koliko je meni poznato, utvrđeno da je smrt bila neizbježna zbog srčanog udara - kaže Šerić.

No nakon prijave sve će morati ponovno razmotriti.

Bandićeva obitelj: Poštedite nas medijskog linča

Odvjetnica Ksenija Vržina u ime obitelji Milana Bandića uputila je priopćenje u kojem traži da ih se poštedi medijskog linča. Navodi kako su "uvredljive i klevetničke objave o pokojniku" nanijele veliku duševnu bol obitelji, javlja Večernji list.

- Neposredno nakon smrti pokojnog gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića razni mediji su počeli objavljivati i prenositi uvredljive i klevetničke navode o pokojniku zbog čega su prodrli u privatnost pokojnika, ali i u privatni život njegove obitelji. Naime, obitelj pokojnika je za vrijeme dok je pokojnik obnašao funkciju gradonačelnika Grada Zagreba izbjegavala javni život i medije, te to namjerava i u budućnosti - stoji u priopćenju.

- Uvredljivim i klevetničkim objavama o pokojniku mediji su prekršili pravila humanosti i pijeteta, povrijedili su pravo osobnosti, čast, ugled, dostojanstvo, privatnu i intimnu sferu pokojnika i njegove obitelji, čime su nanijeli veliku duševnu bol obitelji pokojnika. Svaka obitelj, pa tako i obitelj pokojnog Milana Bandića, ima se pravo dostojanstveno oprostiti od svog voljenog pokojnika, a što uvredljivi i klevetnički navodi u medijima ne dozvoljavaju. Ljudsko dostojanstvo i pravo na privatnost i privatni život su nepovredivi i zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, te stoga zahtijevam u ime obitelji Bandić da se navedena prava poštuju, jer će u protivnom obitelj Bandić sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske biti primorana zatražiti zaštitu od nadležnih tijela - priopćila je odvjetnica u ime obitelji Milana Bandića.