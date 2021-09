Hrvatska je idealna destinacija za digitalne nomade, jer uz kvalitetnu internetsku mrežu nudi prirodne ljepote, kulturne vrijednosti, povoljnu klimu te opću sigurnost, ocijenila je u petak ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac na konferenciji o digitalnim nomadima kao novoj razvojnoj mogućnosti hrvatskog turizma.

Ministrica je istaknula i kako digitalni nomadi pridonose cjelogodišnjem turizmu. Predviđa se da će u 2035. godini čak milijarda ljudi raditi od kuće, odnosno izvan ureda pa se u sljedećem razdoblju očekuje i znatno više digitalnih nomada, naglasila je Brnjac na konferenciji koju je u Opatiji organizirao riječki "Novi list".

Direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić istaknuo je kako se procjenjuje da danas u svijetu ima 17 milijuna ljudi koji pripadaju ovoj kategoriji.

Zajednička kampanja Ministarstva turizma i HTZ pokrenuta je tijekom ovog proljeća kako bi se promovirale hrvatske komparativne prednosti za dolazak digitalnih nomada, u prvom redu na tržištima u Velikoj Britaniji, SAD-u, Kanadi i Rusiji.

Rezultat je oko 200 prijava za dozvole za status digitalnog nomada u našoj zemlji, naveo je Staničić.

Inače, Hrvatska je jedna od prvih članica Europske unije koja je zakonski regulirala jednogodišnji privremeni boravak za digitalne nomade. U suradnji Ministarstva turizma i Ministarstva unutarnjih poslova izmijenjen je niz zakonskih propisa kako bi se regulirao dolazak i boravak digitalnih nomada.

Državna tajnica za europske i međunarodne poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova Terezija Gras podsjetila je kako se morao mijenjati Zakon o strancima, a time su digitalni nomadi uvedeni kao nova kategorija osoba koje mogu dobiti privremenu dozvolu boravka. Uvjeti za dobivanje dozvole su maksimalno pojednostavljeni kako im se ne bi stvarao nepotrebni administrativni napor, rekla je.

Uz to, u sklopu poreznih reformi, oni kojima je poslodavac u inozemstvu oslobođeni su dvostrukog plaćanja poreza na dohodak, a riješeno je i pitanje njihova zdravstvenog osiguranja.

"Od početka smo prepoznali velik potencijal ove kategorije, ne samo u gospodarskom smislu, nego i u promidžbi Hrvatske", naglasila je Gras.

Na konferenciji "Digitalni nomadi - prilika za za novi koncept turizma" svoja su iskustva iznijeli i digitalni nomadi iz Hrvatske i drugih zemalja.

Tako je Tomislav Pancirov, digitalni nomad iz Hrvatske koji svoj posao obavlja na mnogim lokacijama u našoj zemlji, pojasnio da se pojam digitalnog nomada odnosi na profesionalce koji svoj posao mogu obavljati online, odnosno nisu vezani uz fizičku prisutnost. To mogu biti konzultanti raznih vrsta, dizajneri, osobe koje se bave poslovima kreativnih industrija, itd.

Pancirov je objasnio kako se na taj tip rada odlučio jer mu ne odgovara boravak u uredu, a ima i potrebu za putovanjem. Hrvatska je idealna za digitalne nomadstvo, ocijenio je.

Američki digitalni nomad Steve Tsentserensky više mjeseci boravi u Hrvatskoj. Radio je iz Zagreba i više mjesta u Dalmacija te poručio kako je vrlo zadovoljan i želio bi ostati u Hrvatskoj što je moguće dulje.

Ministrica Brnjac na konferenciji se osvrnula i na aktualne turističke rezultate - do sada je ostvareno 75 posto noćenja iz rekordne 2019. godina, ali čak 85 posto iznosa fiskaliziranih računa u odnosu na tu godinu. "To je izuzetno važno u nastojanjima uspostave održivog turizma, gdje se ostvaruje bolji financijski rezultat s manje fizičkog prometa. To je smjer u kojem želimo ići", poručila je Brnjac.

Postignuto je rezultat kvalitetnih priprema sezone na više razina, s važnom početnom točkom s Vladinim mjerama za očuvanje radnih mjesta, što je donijelo stabilnost u turističkom sektoru, zaključila je ministrica.