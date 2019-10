'Dijalog nema alternative, ali stanje je ozbiljno i neodrživo'

Ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak prije sjednice Vlade prokomentirala je štrajk u školama, kojima su se danas priključili i fakulteti. Upitana ima li Vlada nešto novo za ponuditi prosvjetnim sindikatima, Divjak je poručila kao dijalog nema alternative:

- Ovakvu situaciju ne možemo više održavati. Bez obzira na sve drugo, moramo se izmaknuti iz procesa koji je sada zakočen i u prvi plan staviti učitelje, učenike i roditelje, koji ne mogu ovu situaciju dugo iznositi na ovaj način - kazala je.

Sindikati ne pristaju da je rješenje problema podizanje osnovice za sve, a ministrica napominju da time plaće učitelja zaostaju još više u odnosi na plaće ostalih zaposlenih u javnim službama. Ministrica navodi da se stavila na raspolaganje kako se otvorio dijalog i došlo do kvalitetnog kompromisa.

- Ovi stanje je ozbiljno i neodrživo - ustvrdila je Divjak.

Budući da se koeficijenti ne mogu riješiti preko noći već je za to potrebno vrijeme, postavilo se i pitanje što se sindikatima može ponuditi u zamjenu.

- Može se razgovarati s njima i vidjeti koja je to kompenzacijska mjera i na koji način ovu situaciju razriješiti, kako bi se to premostilo do donošenja nove uredbe o koeficijentima - kazala je.

Nije odgovorila koja bi to kompenzacijska mjera trebala biti, navodeći da je to "za usuglašavanje za sastanak".

'Kad sve ovo vidim, ne isključujem mogućnost štrajkova u drugim tvrtkama'

Ministar prometa Oleg Butković na pitanje očekuje li val štrajkova, odgovorio je da ne može isključiti tu mogućnost.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Kad se vidim ne mogu isključiti da se štrajkovi jave u nekim drugim tvrtkama, kad vidim sve što se događa - kazao je.

Butković za to ne krivi nikoga, a podsjetio je da je Vlada povećala plaće i postoji dobra namjera da one još rastu, tu je i rast gospodarstva.

- Moramo sjesti i vidjeti koje su mogućnosti, svi moramo biti objektivni, i vlada i oni koji traže 15 ili 20 posto - poručio je Butković.

Situaciju sa aktualnim i najavljenim štrajkovima te pritiscima koalicijskih partnera na kreiranje proračuna za iduću godinu, Butkovića ustvrdio je kako je normalno da svaki zastupnik u Saboru u zadnjoj godini mandata želi u svoje selo ili grad dovesti novu cestu, prugu, rasvjetu ili – sve navedeno da bi opet bio izabran.

- To je zlatno pravilo. Nema tu pritiskanja, to su razgovori i želje. To je tako uvijek bilo i bit će - poručio je.

Naveo je da se razgovara sa svim zastupnicima koji čine većinu.

- Neki od njih imaju nerealne zahtjeve poput gradnje velikih projekata, što ne možemo obećati i raditi iako se puno radi. nalazimo rješenja i mislim da će sve biti u redu - zaključio je Butković, ali nije želio otkriti misli li pri tome na Milana Bandića.

'Sindikati trebaju biti svjesni gdje se nalazimo'

Ministar zaštite Tomislav Ćorić prosvjetnim sindikatima koji nastavljaju štrajk poručio je kako svi trebaju biti svjesni gdje se trenutno kao zemlja nalazimo i što poduzimamo da se kriza u kojoj smo bili riješi, ali i da stabilne javne financije znače veći kreditni rejting i niske kamatne stope.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Politika stabilnih financija i odgovornih odluka nas je dovela tu gdje jesmo. To se ne događa preko noći, to se događa zato što je odrađen dobar posao. Narušiti taj dobar posao iz ovih ili onih razloga, nema smisla - poručio je Ćorić.

Na pitanje koliko bi rad na koeficijentima mogao potrajati, ministar odgovara:

- To može potrajati određen broj mjeseci, ali obzirom da te nepravilnosti postoje desetljećima u hrvatskom sustavu, mislim da dva mjeseca više ili manje nikoga ne bi trebalo zabrinjavati - poručio je Ćorić.