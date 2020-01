Dijeljenje kreveta je grijeh. Kad tad će se metak naći u cijevi...

Svećenik Don Damir Stojić trenutno je studentski kapelan Grada Zagreba. On je na portalu SPAS odgovarao na brojne upite, a jedan odgovor se brzo proširio društvenim mrežama.

- Moja djevojka i ja živimo u čistoći, no ima stvari za koje nismo sigurni krše li one našu čistoću. Je li grijeh ako ja prespavam kod nje ili ona kod mene, a da pritom spavamo u istom krevetu ali bez spolnih odnosa? - upitao ga je student Luka.

Odgovor Don Stojića prenosimo u cijelosti:

Dragi Luka,

Sretan sam što ste odlučili živjeti čistoću, ali sam jako zabrinut jer ste je stavili na kocku. Spavanje u istom krevetu je kao ruski rulet. Pitanje je vremena kad će se metak naći u cijevi pištolja i skroz razoriti čistoću. Možda je moguće da par uspije neimati spolne odnose do braka, ali već sam ulazak u krevet je grešan. Crkva izričito uči da treba izbjegavati grešne prigode u bilo kojem slučaju. Time čuvamo i sebe i osobu koju volimo. Zajednički ulazak u krevet nije grešna prigoda, već je samim time grijeh. I sve što se u njemu odvija je grešno.

Dijeljenje postelje dvoje ljudi koji se vole pripada braku. Trgati nešto svojstveno braku i „koristiti“ izvan braka je grijeh. Čak ni zaručnici ne bi smjeli spavati u istome krevetu. Vi ste tek momak i djevojka. Nikad ne možete biti 100 posto sigurni hoćete li jednoga dana biti muž i žena. Bog želi da se jednoga dana darujemo svome mužu/ženi u potpunosti kao što nam se i on darovao. Isus nijedan dio svoga bića nije uskratio nama. Spavajući zajedno s momkom/djevojkom dajemo tu ljepotu i čar dijeljenja postelje, pa i sebe samog nekome tko ne će biti tvoj muž/žena, a i u slučaju da će biti, nikad ne možeš biti siguran. Ma i da u nekom nadnaravnom slučaju i znaš, trebao bi pričekati brak.

Knjiga Propovjednika u Starome Zavjetu kaže da sve ima svoje vrijeme: Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme. (Prop 3,1)

Isto tako, ulazak u zajedničku postelju (koja zapravo nije zajednička, nego je silimo da bude) može u početku izgledati simpatično, lijepo, dobronamjerno i nevino. No, to je obmana. Kad tad će doći, da se tako izrazim, do traženja poljupca više za laku noć. Sve dok, što je sasvim prirodno, ne dođe do, kako jedan ispovjednik dobro kaže, katastrofe.

Pod katastrofom ne mislim samo na spolni čin, nego i na požudu koja malo po malo osvaja dijelove tijela, i dijelove čovjekova duha, koje pripadaju budućemu mužu/ženi. Bog želi da potpunim čuvanjem sebe potpuno sebe damo i time obradujemo svoga muža/ženu ili Crkvu (ako se radi o duhovnome pozivu).

Vjerojatno su vam ovo teške riječi, ali ovo je čista istina. Crkva slijedi nauk Isusa Krista. Isus nas poziva na savršenstvo. Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski! (Mt 5,48).

Preporučam vam da odlučite hodati bez poljubaca. Iskustva parova koji su to prakticirali iskreno su divna. Svjedoče da im se odnos osjetno produbio. Odreći se nečega da bi dobio stostruko. To je izazov. To treba izmoliti.

Božji blagoslov!

Don Damir

Podsjetimo, don Damir Stojić hrvatskoj je javnosti poznat po čitavom nizu kontroverznih izjava u kojima se upušta o objašnjavanje seksualnosti, ali i dječje lektiri. Osim što bi zabranio Harryja Pottera, nedavno je zbunio javnost pričom o muškarcu koji se zbog pornića boji prići kćeri. Studentski kapelan dijeli savjete o seksu i mladima, a odgovara i na pitanja o seksulanosti.

On je osim toga, na duhovnoj obnovi u Mravincima prošlog ljeta ispričao kako je doživio svojevrsno oslobođenje vidjevši živog Isusa Krista.

Vidio je Isusa Krista

- On je puno bliži nego što vi mislite. Živ je i prisutan među nama. Teško mi je ovo priznati, ali u zadnje vrijeme sam imao strahove kao da će mi se nešto dogoditi. Jedan moj bivši student, sad je oženjen i ima troje djece, odveo me na molitvu oslobođenja. Nije bitno gdje ni kod koga. Osoba koja je molila imala je dar spoznaje i u trenutku je dobio sliku i rekao: Damire, vidim te kao dječaka kako stojiš ukočen u strahu na nekoj cesti, a iza tebe je neko grmlje - započeo je don Stojić.

- Odmah mi je došla slika kako sam se kao dječak igrao blizu ceste i odjednom čuo kočenje gledajući auto kako ide prema meni. Stalo je pet centimetra od mene. Nakon toga sam trčao kući, zaključao se u WC, nisam znao izaći, pa su kasnije provalili da me izvuku. Sad je i meni došla slika, vidio sam sebe, što sam nosio. Sedmi mjesec '78. u Hercegovini ispred moje kuće, selo Draginići blizuMeđugorja. Vidim kako stojim kao dječak i kako Isus u bijeloj haljini stoji, nagrnuo je preko mene i auto je naslonjen na njega. Ja sam to vidio - dodao je.

Dotaknuo se i teme abortusa

- Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao. Dragi muškarci, budite muškarci, stanite iza svojih djela. Pobačaj je glavno prokletstvo hrvatskog naroda. Ne zanima me što naše udruge o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti - rekao je Stojić.

- Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekao u kolikom mi broju muškarci znaju doći u ispovjedaonicu i kazati da imaju problem s pornografijom. To je toliko uzelo maha da kad govorim javno o ovom problemu počnem redovito dobivati prijetnje smrću - tvrdi don Stojić.

Priznao je i kako je imao velikih problema s učenjem hrvatskog jezika, a najveću su mu muku zadavali naši padeži, ali i teško izgovorive riječi. Jednom je tako umjesto da traži bateriju u trgovini pitao uloške, što je izazvalo salve smijeha među vjernicima koji su pažljivo slušali svaku njegovu riječ, piše Slobodna Dalmacija.

