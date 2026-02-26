Obavijesti

News

Komentari 2
OČEVID U TIJEKU

Dijete ozlijeđeno kraj Rugvice u naletu automobila na zebri

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Dijete ozlijeđeno kraj Rugvice u naletu automobila na zebri
1
Foto: 24sata

Očevid prometne nesreće je u tijeku, a nakon njega bit će poznato više informacija

Admiral

Dijete je ozlijeđeno pri naletu automobila na pješačkom prijelazu u Oborovskoj ulici u Oborovu oko 19 sati u četvrtak. U pitanju su lakše ozljede i djetetu liječničku pomoć pružaju u Domu zdravlja, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o lakšim ozljedama, stoga bi oporavak trebao biti brz.

Foto: 24sata

Očevid prometne nesreće je u tijeku, a nakon njega bit će poznato više informacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što
KOMENTIRA BORIS RAŠETA

Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što

Od jučer u tom jatu žetona leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.
DOZNAJEMO Upravno vijeće HZZO-a u zadnji tren izbacilo odluku o Ozempicu i Mounjaru
DIJABETIČARI JOŠ NA ČEKANJU

DOZNAJEMO Upravno vijeće HZZO-a u zadnji tren izbacilo odluku o Ozempicu i Mounjaru

Članovi Upravnog vijeća HZZO-a na kraju nisu odlučivali o Ozempicu i Mounjaru, a podsjetimo da je dr. Prašek objasnila da 88 posto troškova liječenja dijabetesa u Hrvatskoj čine troškovi liječenja komplikacija te bolesti, te da bi se pravodobnim uvođenjem adekvatne terapije, GLP-1 RA lijekova u prvu ili drugu liniju liječenja, moglo uštedjeti.
Temperature do 19°C, vikend još topliji, a onda od idućeg tjedna stiže nova promjena vremena
TEMPERATURNA KLACKALICA

Temperature do 19°C, vikend još topliji, a onda od idućeg tjedna stiže nova promjena vremena

Petak će također biti u znaku stabilnog vremena, prevladavat će sunčano, ujutro mjestimice uz maglu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026