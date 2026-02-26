Očevid prometne nesreće je u tijeku, a nakon njega bit će poznato više informacija
OČEVID U TIJEKU
Dijete ozlijeđeno kraj Rugvice u naletu automobila na zebri
Dijete je ozlijeđeno pri naletu automobila na pješačkom prijelazu u Oborovskoj ulici u Oborovu oko 19 sati u četvrtak. U pitanju su lakše ozljede i djetetu liječničku pomoć pružaju u Domu zdravlja, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Kako neslužbeno doznajemo, radi se o lakšim ozljedama, stoga bi oporavak trebao biti brz.
Očevid prometne nesreće je u tijeku, a nakon njega bit će poznato više informacija.
