Dijete palo s romobila kod Nove Gradiške: Lakše je ozlijeđeno
Dijete (15) je ozlijeđeno nakon što je iz još neutvrđenih razloga palo s električnog romobila između Cernika i Giletinaca. PU brodsko-posavska dojavu je o prometnoj nesreću s ozlijeđenim djetetom zaprimila u utorak u 19.30 sati.
- Dijete, 2010. godište je prevezeno po timu HMS u bolnicu u Novoj Gradiški, gdje je zadržan na promatranju, a istom su ozljede okvalificirane kao lake. Očevid u tijeku - priopćili su iz policije.
