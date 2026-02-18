Obavijesti

OPASNA IGRA

Dijete u Istri pronašlo korištenu petardu, eksplodirala mu u ruci

Dijete u Istri pronašlo korištenu petardu, eksplodirala mu u ruci
Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Policija podsjeća građane, pogotovo djecu, da je u slučaju pronalaska eksplozivnih tvari ili drugih sumnjivih predmeta potrebno o tome odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192

U dvorištu obiteljske kuće u okolici Oprtlja oko 15.20 ozlijeđeno je dijete. Kako je do sada utvrđeno, dijete je ujutro na području Buja pronašlo djelomično aktiviranu petardu i ponijelo je kući. Poslijepodne ju je zapalilo, ali ona nije odmah eksplodirala. Dijete je petardu potom uzelo u ruku koja je tada eksplodirala, piše PU istarska.

Djetetu su pružili liječničku pomoć i utvrdili da ja lakše ozlijeđeno, a policija nastavlja utvrđivati okolnosti.

- Kako bi se spriječili ovakvi događaji, policija ponovno upozorava kako djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva, a pogotovo je zabranjeno posjedovanje i korištenje petardi i redenika F2 i F3 kategorije.

Policija podsjeća građane, pogotovo djecu, da je u slučaju pronalaska eksplozivnih tvari ili drugih sumnjivih predmeta potrebno o tome odmah obavijestiti policiju pozivom na broj 192. 

Eksplozivne tvari, a to su i pirotehnička sredstva, ne treba dirati, pogotovo ako je riječ o pirotehničkim sredstvima koja su ''zatajila'' u prvom pokušaju ili su djelomično aktivirana. Kod takvih predmeta postoji opasnost od aktivacije pirotehničkih sredstva i ozljeđivanja osoba, što se dogodilo i u navedenom slučaju - upozorava policija.

