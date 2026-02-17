Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'

Potres magnitude 4,4 po Richteru pogodio je u poslijepodnevnim satima Bosnu i Hercegovinu, objavio je EMSC. Epicentar je bio devet kilometara od Livna, na dubini od 10 kilometara.

Vrlo brzo nakon podrhtavanja tla na stranici EMSC-a počeli su se nizati komentari građana iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji su opisivali kako su osjetili potres.

- Toliko je trajao da sam uspio virovanje izmolit - napisao je jedan komentator iz Livna.

Iz Zabrišća, mjesta četiri kilometra jugoistočno od epicentra, jedan je građanin kratko napisao: 'Dobro zatreslo.'

Najviše reakcija stiglo je iz Livna i okolice. Stanovnici su javljali da je 'jako zatreslo', da je bilo 'strašno', a jedan je napisao: 'Straaaašnoooo… još na zadnjem katu, uhhh…'

Drugi svjedok iz Livna naveo je da je podrhtavanje trajalo desetak sekundi, dok je jedna osoba opisala da se osjetilo u dva navrata: 'Kad sam mislila da će prestati, ono ponovi i pojača.'

- Prvo ona užasna tutnjava, a onda je jako treslo nekih 10-ak sekundi - napisao je svjedok iz Livna.

Iz Glamoča su kratko poručili: 'Treslo se.'

Potres se osjetio i u Hrvatskoj. Građani iz Gale navode 'jaku trešnju i buku', dok su iz Hrvaca poručili tek: 'Strašno.' U Suhaču su svjedoci opisali 'jak potres' uz 'veliki udarac zadnje dvije sekunde', ali i dodali: 'Bome je zatreslo lipo.'

Brojne dojave stigle su iz Sinja. 'Jako se osjetilo, užas', 'Sinj vrlo jako protreslo', 'Lipo je ljuljalo. Potrajalo je', samo su neki od komentara. Jedan građanin naveo je da je treslo sedam do osam sekundi, dok je drugi napisao da je 'mali ukras pao s police'.

Podrhtavanje se osjetilo i u Trilju: 'Dobro treslo', Turjacima (“jako i dugo”), kao i u Vrliki, gdje su građani javili da je 'lipo protreslo'.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, a prema svjedočanstvima građana, potres se osjetio na širem području zapadne Bosne i dijela Dalmacije.