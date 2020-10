Đikić: 'Bojim se da Hrvatska srlja u jedan opasni lockdown'

Znanstvenik Ivan Đikić kazao je da se boji da Hrvatska srlja u jedan neuređeni, nekontrolirani i opasni lockdown. I da će on doći onog trenutka kada se situacija više neće moći kontrolirati...

<p>- Nismo ni blizu vrha vala, mjere koje danas donosimo pomoći će nam da spriječimo oštećenja zdravlja, ali i školovanja i gospodarstva - rekao je <strong>Ivan Đikić</strong> u Dnevniku <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a567570/Ivan-Djikic-za-N1-Bojim-se-da-Hrvatska-srlja-u-opasni-lockdown.html" target="_blank"><strong>N1</strong></a>. Ovaj hrvatski znanstvenik govorio je o tome koje su posljedice nepridržavanja epidemioloških mjera propisanih zbog ovog virusa.</p><h2>'Budućnost i psiha djece ovise o ovom virusu'</h2><p> - Trebamo se fokusirati, ne samo ljudi u izvršnoj vlasti nego i građani, na naš cilj, a cilj je spriječiti širenje zaraze i umanjiti gubitke u zdravlju, životu ljudi i gubitke u gospodarstvu i školovanju. Ako to ne napravimo sada, situacija će za dva do četiri tjedna biti značajno gora.</p><p>Čuli smo danas da imamo samo 1500 kreveta za hitne slučajeve tako da moramo biti ozbiljni da možemo doći do manjka onog što nam je neophodno, a to je zdravstveni sustav. Ljudi u zdravstvenom sustavu rade maksimalno, već su preopterećeni, svi su umorni i ovo što se događa u medijskom prostoru samo je još jedna kap koja nam ne treba - upozorio je Đikić.</p><p>Istaknuo je da s pravilnim mjerama možemo kontrolirati virus i dočekati cjepivo. </p><p> - Hrvatska srlja u lockdown. Budućnost i psiha djece ovise o ovom virusu. Cijeli je svijet u jednom globalnom bloku, ali se pravilnim mjerama može suzbiti. Mi možemo uspjeti u blokiranju nekontroliranog širenja virusa. Pravilnim mjerama i komunikacijom može se puno toga spriječiti - naglasio je Đikić.</p><p> - Bojim se da Hrvatska srlja u jedan neuređeni, nekontrolirani i opasni lockdown. Taj opasni lockdown doći će onog trenutka kada se situacija više neće moći kontrolirati - kazao je Đikić te dodao da su se u drugim zemljama premijeri obratili javnosti s ozbiljnim porukama i točnim podacima o tome što se može očekivati.</p><h2>'Izrazito opasan virus koji ubija rizičnu populaciju, ali uništava kompletan svijet'</h2><p>- Ovaj virus nije smrtonosan. On ubija mali broj ljudi u postotku, ali je izrazito opasan. Svi ljudi koji su ikada ignorirali opasnost od virusa, a opasnost je od toga da uđe u sve pore našeg društva, i onda se ljudi boje.</p><p>Psiha ljudi, psiha djece, budućnost djece - sve je to zahvaćeno ovim beznačajnim malim virusom u očima nekih, ali u očima znanstvenih podataka to je izrazito opasan virus koji ubija rizičnu populaciju, ali uništava kompletan svijet - kazao je.</p><p>- Lockdown vam je samo riječ koja plaši ljude. Ono čega se ja bojim je da nemamo pripremljene generalne mjere. Kad znate izvor, onda se možete fokusirati na izvor, izolirati i spriječiti dalje širenje.</p><p>Bojim se da se virus danas u Hrvatskoj širi nekontrolirano i onda ste nemoćni. Onda ćemo morati uvoditi rigorozne mjere, rigorozne mjere će dovoditi i kazne, a kazne su sastavni dio odgovornosti. Moramo biti odgovorni - zaključio je Đikić te na kraju dodao kako premijer i vlada trebaju napraviti jasan plan koji će pokazati građanima i građani će pokazati svijest.</p><p> </p><p><br/> </p>