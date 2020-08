Đikić: 'Najgora greška Stožera je dozvola rada noćnih klubova'

<p>Ako želimo znati koliko nam se virusa širi po Hrvatskoj, moramo više testirati, rekao je znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong>.</p><p>- Kontinuitet nam govori da smo u ozbiljnoj fazi i ta faza ne pada, virus se širi i to je vrlo opasna situacija. Nismo se dobro pripremili, trebali smo imati više testiranja i aktivirati turiste da se testiraju - rekao je Đikić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Đikić o novom valu virusa</strong></p><p>Također, istaknuo je najveću grešku.</p><p>- Najgora greška koju smo napravili je nerazumljivo dopuštanje da noćni klubovi rade i budu izvor zaraze. To smo trebali ukloniti, ne samo parcijalno, zbog pritiska izvana, nego i zbog naših građana - rekao je Đikić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a537200/Djikic-za-N1-Na-granici-smo-eksponencijalnog-rasta-svi-se-trebamo-zabrinuti.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Đikić navodi da je Hrvatska na granici eksponencijalnog rasta.</p><p>- Virusa ima puno, puno više, nitko nije siguran u Hrvatskoj, virusa ima 20 do 40 puta više. To je ogroman broj, na granici da dođe do eksponencijalnog rasta, na tome se trebamo svi zabrinuti - nastavio je.</p><p>- Ako želimo znati koliko nam se virusa širi po Hrvatskoj, moramo više testirati. Dva mjeseca nedovoljnog testiranja i nepravilnog ponašanja dovelo nas je u ovu situaciju. Velika je opasnost za građane u devetom mjesecu kad se vrate u škole i na posao - rekao je znanstvenik.</p><p>Istaknuo je da i samom Nacionalnom stožeru treba više samokritike. "Trebamo uvesti bolji model ponašanja, pogotovo od Stožera, da prihvate grešku i kaže da će to promijeniti", rekao je Đikić.</p><p>Komentirajući izjavu šefa HZJZ-a, Krunoslava Capaka, koji je rekao da Dalmatinci imaju opušteniji mentalitet i da je i to razlog zašto se u toj regiji povećao broj zaraženih, Đikić je rekao da se tako ne može komunicirati.</p><p>"To je baš taj trenutak u kojem Stožer gubi kredibilitet, ne možete okrivljavati ljude, ako im niste dali jasne upute", poručio je.</p><p>Istaknuo je da se s virusom ipak može živjeti te da nam Austrija i Njemačka moraju biti uzor.</p><p>"Ako obrazujemo građane, mi s virusom možemo živjeti dobro i možemo imati i uspješno gospodarstvo. Nepotrebno je da nam noćni klubovi diktiraju zdravlje i sigurnost naših građana, dok ne dođe cjepivo i ne budemo imali potpunu slobodu", rekao je Đikić.</p><p>Dodao je da Hrvatska ima izvrsne epidemiologe, ali da se protiv virusa ne može boriti samo preko njih, nego i drugim načinima.</p><p>"Treba uvesti još centara za testiranja. Umjesto da pokrećemo rasprave s Austrijom i Slovenijom, trebamo se okrenuti sebi. Svjesno smo ušli u turistički izazov i to je dobro, ali trebali smo kvalitetan turizam, a ne kvantitativni. Mi zbog pritiska izvana počinjemo više testirati, a moramo uvesti i nove tehnologije, kojih ima. Austrija i Njemačka nam trebaju biti primjeri", rekao je Đikić.</p>