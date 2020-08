Đikić: Ne kontroliramo virus, ako će se politika miješati u sve ovo, nećemo pobijediti bolest

Neprimjereno je demokratskom iskoraku koji svi želimo i kojem se nadamo u Hrvatskoj, da umjesto odgovora, često dobivamo omalovažavanja, rekao je Đikić

<p>Objavom mjera želio sam ukazati na dvije stvari, jedna je da virus nije nerješiv, a druga je da moramo zajedno participirati kako bismo zajedničkim naporima umanjili žrtve i poteškoće sa školovanjem i djecom, komentirao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a538906/Ivan-Djikic-na-N1.html" target="_blank">N1</a> hrvatski znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> 10 mjera koje je savjetovao za održavanje gospodarstva i zdravlja u epidemiji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Đikić o širenju zaraze</strong></p><p>- Razvoj virusa može ići u dva smjera. Da se virus još proširi, a druga je da shvatimo propuste i promijenimo to donošenjem novih mjera. Jako je važno da se najavljuje uvođenje novih tehnologija i da nećemo imati nepotrebnih kritika građana za to. Mi ne kontroliramo ovaj virus, on je takav da ne znamo koliko se širi, ali dok god se politika bude miješala u rad službama koji se trebaju boriti protiv virusa, tada nećemo uspjeti. Dobra je poruka javnosti da je situacija vrlo ozbiljna. Kad građani budu shvatili da je situacija ozbiljna, onda ćete imati mjere koje će biti uspješnije, u suprotnom prijeti još gora situacija - rekao je Đikić i osvrnuo se na prozivke koje je dobio od Nacionalnog stožera.</p><p>- Neprimjereno je demokratskom iskoraku koji svi želimo i kojem se nadamo u Hrvatskoj, da umjesto odgovora, često dobivamo omalovažavanja, ljudi su proglašavani nestručnjacima ili se spominje termin rata s virusom. Ja sam uvijek bio identičan, nisam se promijenio i kao što sam na početku ove krize izrazito hvalio Stožer, jer su bili kvalitetni, dobri, tako i sada imam osjećaj i odgovornost kao znanstvenik ukazati na nepravilnosti, pogreške i propuste, jer upravo zbog toga dolazi do širenja virusa i veće smrtnosti. Moja poruka Stožeru je dobra, pozitivna, to je kritika koja samo može pomoći, a koja nikada nije bila destruktivna - rekao je Đikić. </p><p>Đikić je ranije na svom profilu na LinkedInu objavio <a href="https://www.24sata.hr/news/dikicevih-10-mjera-za-jesen-uz-ovo-cemo-osigurati-zdravlje-ali-i-potaknuti-nase-gospodarstvo-713017" target="_blank">10 preporuka</a> za jesen u epidemiji korona virusa.</p><p>- Mišljenja sam da ukoliko se budemo na vrijeme pripremili i dosljedno pridržavali ovih bazičnih mjera moći ćemo osigurati zdravlje, zaštititi socijalno ugrožene, potaknuti gospodarstvo, održati turizam i omogućiti neometano školovanje tijekom jeseni i zime:- Mišljenja sam da ukoliko se budemo na vrijeme pripremili i dosljedno pridržavali ovih bazičnih mjera moći ćemo osigurati zdravlje, zaštititi socijalno ugrožene, potaknuti gospodarstvo, održati turizam i omogućiti neometano školovanje tijekom jeseni i zime - objavio je Đikić uz članak u kojem svaku od ovih mjera i detaljno raščlanjuje.</p>